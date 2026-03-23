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शिमला में युवक की हत्या, साथियों ने मारकर खेत में दबाया शव

शिमला: शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक का शव खेत में गड्ढा खोदकर दबाया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. इस घटना से पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल है, जबकि मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतक की पहचान राम प्रवेश राम उर्फ कुटुम्ब (25) निवासी बिहार के रूप में हुई है. 15 मार्च को उसके पिता ने थाना सुन्नी में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की और उसके ठिकानों पर जांच तेज कर दी.

किराए के कमरे से मिला सुराग

जांच के दौरान पुलिस बसंतपुर स्थित युवक के किराए के कमरे तक पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला. कमरे को सील कर दिया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिससे जांच आगे बढ़ी.

खेत में दबा मिला शव

रविवार को पुलिस को सुन्नी मार्ग पर झाड़ियों में एक बोरा और कंबल मिला. इसके पास ही खेत में ताजा खुदाई दिखाई दी, जिससे शक गहरा गया. जब पुलिस ने खुदाई की, तो वहां से युवक का शव बरामद हुआ, जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी.