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बच्चों से मिलने शिमला आए परिजनों की कार खाई में गिरी, चंडीगढ़ के 2 लोगों की मौत

हादसा इतना भयानक था कि कार सड़क से फिसलकर करीब 100 मीटर नीचे जा गिरी.

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बच्चों से शिमला मिलने आए परिजनों की कार खाई में गिरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 5:26 PM IST

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शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला के समरहिल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक कार अचानक संतुलन बिगड़ने से करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

पार्किंग के दौरान हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, कार में कुल छह लोग सवार थे. सभी लोग शिमला की ओर जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी पार्क करने के लिए रुके. इस दौरान चार लोग गाड़ी से नीचे उतर गए, जबकि ड्राइवर बारा सिंह और गुरमीत सिंह कार को पार्क करने लगे. तभी अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे खाई में गिर गई. हादसा इतना भयानक था कि कार सड़क से फिसलकर करीब 100 मीटर नीचे जा गिरी. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जो चार लोग पहले ही गाड़ी से उतर चुके थे, वे सुरक्षित रहे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया. बाद में सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए गए.

चंडीगढ़ के रहने वाले थे मृतक

मृतकों की पहचान बारा सिंह और गुरमीत सिंह के रूप में हुई है, जो चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी के निवासी थे. एसपी गौरव सिंह के अनुसार, सभी लोग अपने बच्चों से मिलने शिमला आए थे, जो यहां पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन यह मुलाकात एक दर्दनाक हादसे में बदल गई. शिमला में लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. पहाड़ी सड़कों पर जरा सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. ऐसे में वाहन चालकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.

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