शिमला समर फेस्टिवल में पहाड़ी स्वाद का जलवा, सिड्डू-मदरा से लेकर धाम तक के दीवाने हुए पर्यटक
शिमला में इन दिनों पर्यटन सीजन भी चरम पर है, जिसके चलते पर्यटक समर फेस्टिवल और यहां लगे फूड स्टॉलों का आनंद ले रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 7:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे समर फेस्टिवल 2026 में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, वहीं पहाड़ी स्वाद महोत्सव पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. माल रोड स्थित झांसी पार्क में लगे इस महोत्सव में हिमाचल के पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है. यहां लगाए गए 13 स्टॉलों पर पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.
13 स्टॉलों पर सजे हिमाचली पारंपरिक व्यंजन
पहाड़ी स्वाद महोत्सव में कुल 13 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 6 स्टॉल एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) से जुड़े हैं, जबकि अन्य स्टॉल महिला प्रतिभागियों द्वारा लगाए गए हैं. इन स्टॉलों पर हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन जैसे सिड्डू, मदरा, बबरू, पतरोड़े, चिलड़ा, मीठा भात, सेपू बड़ी, माश की दाल, खट्टा और कोदरे की रोटी लोगों को परोसी जा रही है. इसके अलावा शुद्ध पहाड़ी घी, स्थानीय अचार-चटनी, जंगली शहद और ऑर्गेनिक उत्पाद भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. कांगड़ा धाम का स्वाद भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हुआ है.
महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बना महोत्सव
स्टॉल लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि यह आयोजन उनके लिए केवल पहचान का मंच नहीं बल्कि रोजगार का अच्छा माध्यम भी बन रहा है. महिलाएं अपने घरों में तैयार किए गए पारंपरिक उत्पाद और व्यंजन यहां बेच रही हैं. स्टॉल संचालक गोपी वर्मा ने बताया कि उन्होंने सिड्डू, रेनबो मोमोज, गुच्छी सूप, इंद्रा और बड़े जैसे पांच पारंपरिक व्यंजनों का स्टॉल लगाया है. उन्होंने कहा कि लोगों से उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मांग इतनी ज्यादा है कि कई बार व्यंजन पूरे नहीं पड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि रोजाना तैयार किए जा रहे पारंपरिक व्यंजन खत्म हो जाते हैं और लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. उन्होंने इस मंच के लिए सरकार और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का भी आभार जताया.
सिड्डू बना लोगों की पहली पसंद
गोपी वर्मा ने बताया कि सिड्डू लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इसकी कीमत करीब 100 से 120 रुपये तक है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे बड़े चाव से खा रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि इस तरह के आयोजन समय-समय पर होने चाहिए, ताकि गांवों में रहने वाली स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपनी कला और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का मौका मिल सके.
पर्यटकों को पसंद आ रहा हिमाचली जायका
वहीं, स्टॉल संचालक दीक्षा शर्मा ने बताया कि वह लोगों को पहाड़ी पारंपरिक व्यंजन परोस रही हैं. उनका उद्देश्य लोगों को हिमाचल के पारंपरिक खाने की पहचान से रूबरू करवाना है. उन्होंने बताया कि उनके स्टॉल पर पहाड़ी मदरा, पतरोड़े, शीरा और मक्की की रोटी सहित कई व्यंजन उपलब्ध हैं, जिन्हें पर्यटक काफी पसंद कर रहे हैं.
बेहतरीन स्टॉल को मिलेगा 51 हजार रुपये तक का पुरस्कार
समर फेस्टिवल के अंतिम दिन सभी स्टॉलों का मूल्यांकन किया जाएगा. सबसे बेहतर और स्वादिष्ट व्यंजन परोसने वाले तीन स्टॉलों को कुल 51 हजार रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. इसके अलावा चयनित प्रतिभागियों के लिए 3 जून को कुफरी स्थित होटल प्रबंधन संस्थान में पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा.
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा बढ़ावा
जिला प्रशासन का मानना है कि पहाड़ी स्वाद महोत्सव हिमाचल की पारंपरिक खाद्य संस्कृति को नई पहचान देने के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रहा है. शिमला में इन दिनों पर्यटन सीजन भी चरम पर है, जिसके चलते देश-विदेश से आए पर्यटक समर फेस्टिवल और यहां लगे फूड स्टॉलों का आनंद ले रहे हैं. यह आयोजन न सिर्फ हिमाचली व्यंजनों को बढ़ावा दे रहा है बल्कि स्थानीय लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए भी आर्थिक अवसर पैदा कर रहा है.
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