संसद के सेंट्रल हॉल में गूंजी शिमला के छात्र गौरव की आवाज, राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया हिमाचल का मान
सेंट्रल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई राष्ट्रीय नेता मौजूद रहे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 6:41 PM IST
शिमला: पहाड़ की प्रतिभा जब राष्ट्रीय मंच पर पहुंचती है तो उसकी गूंज केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहती. कुछ ऐसा ही नजारा 2 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में देखने को मिला, जहां शिमला के दो होनहार विद्यार्थियों गौरव और विवेक कुमार ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया. देशभर से चयनित 36 विद्यार्थियों में हिमाचल के इन दोनों विद्यार्थियों का चयन अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहा. राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी, शिमला के छात्र गौरव को चयनित 12 विद्यार्थियों में जगह मिली, जिन्हें सेंट्रल हॉल में अपने विचार रखने का अवसर मिला. राष्ट्रीय नेताओं और देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की मौजूदगी में गौरव ने पूरे आत्मविश्वास और प्रभावी अभिव्यक्ति के साथ अपनी बात रखकर हिमाचल की युवा प्रतिभा की दमदार उपस्थिति दर्ज कराई.
‘नो योर लीडर’ कार्यक्रम में मिला राष्ट्रीय मंच
यह कार्यक्रम सीआईईटी, एनसीईआरटी और संसदीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को देश के राष्ट्रीय नेताओं के जीवन, विचारों और योगदान से परिचित कराने के साथ उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, प्रभावी अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना विकसित करना था. देशभर के विभिन्न विद्यालयों से चयनित 36 विद्यार्थियों में शिमला के गौरव और विवेक कुमार का चयन हिमाचल के लिए विशेष उपलब्धि रहा. इनमें से केवल 12 विद्यार्थियों को सेंट्रल हॉल में अपने विचार रखने का अवसर मिला और हिमाचल के गौरव ने इस सूची में स्थान बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया.
राष्ट्रीय मंचों पर पहले भी दिखा चुके हैं प्रतिभा
गौरव और विवेक कुमार इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं. राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी, भोपाल और कोडीया एसटीईएम हैकाथॉन नेशनल्स, बेंगलुरु जैसी प्रतिष्ठित गतिविधियों में उनकी उपलब्धियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. संसद भवन के ऐतिहासिक परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम उनकी उपलब्धियों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया.
संसद में दिखा लोकतंत्र का गौरव
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सहित कई राष्ट्रीय नेता, सांसद और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्यार्थियों को राष्ट्रनायकों के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया. देश के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकर राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि देने और लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्थान के ऐतिहासिक परिसर को करीब से देखने का अवसर विद्यार्थियों के लिए जीवनभर याद रहने वाला अनुभव बन गया. वहीं, सेंट्रल हॉल जैसे ऐतिहासिक मंच पर हिमाचल के छात्र की आवाज गूंजना प्रदेश के लिए भी गौरव का क्षण रहा.
शिक्षिका नेहा शर्मा की मेहनत लाई रंग
इस उपलब्धि के पीछे विद्यार्थियों की मेहनत के साथ उनकी मार्गदर्शक विज्ञान शिक्षिका नेहा शर्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. उन्होंने विद्यार्थियों को विज्ञान और एसटीईएम गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ उनकी वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता, प्रस्तुति क्षमता और आत्मविश्वास को लगातार निखारा. राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने से लेकर मंच पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने का आत्मविश्वास पैदा करने तक नेहा शर्मा का मार्गदर्शन अहम रहा. उनके प्रयासों का परिणाम है कि शिमला के ये विद्यार्थी अब राष्ट्रीय मंचों पर हिमाचल की प्रतिभा की पहचान बनकर उभर रहे हैं.
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