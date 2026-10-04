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संसद के सेंट्रल हॉल में गूंजी शिमला के छात्र गौरव की आवाज, राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया हिमाचल का मान

संसद के सेंट्रल हॉल में अपनी स्पीच देते शिमला के गौरव ( @SANSAD-TV )

शिमला: पहाड़ की प्रतिभा जब राष्ट्रीय मंच पर पहुंचती है तो उसकी गूंज केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहती. कुछ ऐसा ही नजारा 2 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में देखने को मिला, जहां शिमला के दो होनहार विद्यार्थियों गौरव और विवेक कुमार ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया. देशभर से चयनित 36 विद्यार्थियों में हिमाचल के इन दोनों विद्यार्थियों का चयन अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहा. राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी, शिमला के छात्र गौरव को चयनित 12 विद्यार्थियों में जगह मिली, जिन्हें सेंट्रल हॉल में अपने विचार रखने का अवसर मिला. राष्ट्रीय नेताओं और देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की मौजूदगी में गौरव ने पूरे आत्मविश्वास और प्रभावी अभिव्यक्ति के साथ अपनी बात रखकर हिमाचल की युवा प्रतिभा की दमदार उपस्थिति दर्ज कराई.