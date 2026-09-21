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घर में खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया आवारा कुत्ता, नोंच-नोंचकर बुरी तरह किया जख्मी

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक कायम है. सड़कों पर क्या अब तो लोग घरों में भी इन कुत्तों से सुरक्षित नहीं है. शिमला से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. रुल्दूभट्ठा वार्ड के शांकली क्षेत्र में एक घर के अंदर आंगन में आवारा कुत्ता घुसा और दो साल की बच्ची को उठाकर बाहर ले गया. पहले तो कुत्ते ने बच्ची को बुरी तरह से नोंचकर लहुलूहान कर दिया. फिर करीब 25 मीटर घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा. गनीमत रही कि बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसे कुत्ते के चुंगल से छुड़ाया.

घर के बाहर से बच्ची को कुत्ते ने घसीटा

जानकारी के अनुसार, शांकली निवासी रमनदीप सिंह की करीब दो वर्षीय बेटी रविवार शाम करीब चार बजे घर के आंगन में खेल रही थी. खेलते-खेलते बच्ची घर के गेट के पास पहुंच गई. इसी दौरान अचानक एक लावारिस कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्ची को काटने के साथ उसे नोचना शुरू कर दिया और घसीटते हुए घर से करीब 25 मीटर दूर जंगल की ओर ले जाने लगा.

बच्ची की चीख सुनकर लोगों ने बचाया

बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने कुत्ते को घेरकर किसी तरह बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया. हमले में बच्ची के मुंह, पीठ और टांगों समेत शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव बताए जा रहे हैं.