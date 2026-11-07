जिन्हें समाज ने कभी नकारा, आज उन्हीं के हुनर से रोशन हो रही दिवाली, मोमबत्तियों की चमक से बदल रही समाज की सोच
उड़ान संस्था के विशेष बच्चे मोमबत्तियां बनाकर दिवाली रोशन कर रहे हैं और अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं. शिवानी कपूर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:17 PM IST
शिमला: दिवाली पर बाजारों में रंग-बिरंगी मोमबत्तियों और सजावटी सामान की भरमार है. हर कोई अपने घर को रोशन करने के लिए खरीदारी कर रहा है, लेकिन शिमला में कुछ खास बच्चे भी इस त्योहार को यादगार बनाने में जुटे हैं. ये बच्चे अपने हाथों से खूबसूरत कैंडल्स तैयार कर रहे हैं. उनके लिए यह सिर्फ मोमबत्तियां बनाने का काम नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है. कभी घरों की चारदीवारी तक सीमित रहने वाले ये बच्चे आज अपने हुनर को लोगों के सामने रख रहे हैं. इनके बनाए उत्पादों की बिक्री से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा अहम इनके चेहरों पर दिखने वाला आत्मविश्वास और खुशी है. यह बदलाव शिमला की उड़ान पेरेंट्स एंड गार्जियंस सोसाइटी के वर्षों के प्रयासों का नतीजा है.
वर्ष 2003 से विशेष बच्चों को दे रही है प्रशिक्षण
भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, लेकिन विशेष जरूरतों वाले बच्चों को आज भी समाज में स्वीकार्यता और समान अवसर पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में राजधानी शिमला की उड़ान पेरेंट्स एंड गार्जियंस सोसाइटी इन बच्चों को आगे बढ़ने का मंच दे रही है. संस्था वर्ष 2003 से मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है.
कैंडल्स के साथ राखियां और सजावटी सामान भी बनाते हैं बच्चे
संस्था में बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग-अलग हुनर सिखाए जाते हैं. बच्चे मोमबत्तियां बनाने के साथ राखियां, सजावटी सामान और बुनाई से जुड़े उत्पाद भी तैयार करते हैं. दिवाली के लिए इन बच्चों ने खास मेहनत से रंग-बिरंगी कैंडल्स बनाई हैं. इनकी बिक्री के लिए शहर के तीन स्कूलों-ऑकलैंड हाउस बॉयज स्कूल, ऑकलैंड हाउस गर्ल्स स्कूल और डीएवी लक्कड़ बाजार में कैनोपी लगाई जाती हैं. यहां लोग इन उत्पादों को खरीदकर बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं.
खास बात यह है कि सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों को मोमबत्तियां तैयार करने में अधिक समय लगता है. इस वजह से उत्पादन की संख्या भले ही कम रहती हो, लेकिन इनके हाथों से तैयार कैंडल्स की खूबसूरती और बारीकी देखते ही बनती है. मशीनों से बनी मोमबत्तियों के मुकाबले इन उत्पादों में बच्चों की मेहनत और रचनात्मकता साफ नजर आती है. संस्था का उद्देश्य इन उत्पादों से मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज में अपनी पहचान बनाने का अवसर देना है.
छह अध्यापिकाएं बच्चों को दे रही हैं प्रशिक्षण
केंद्र में चार विशेष श्रेणी की अध्यापिकाओं सहित कुल छह अध्यापिकाएं बच्चों को कैंडल और अन्य उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण देती हैं. बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार काम सिखाया जाता है, ताकि वे धीरे-धीरे अपने रोजमर्रा के काम खुद करने में सक्षम बन सकें. उत्पादों की बिक्री के दौरान जब लोग उनके हुनर की सराहना करते हैं, तो बच्चों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है.
संघर्ष से खड़ी हुई उड़ान, विरोध झेलकर बनाई विशेष बच्चों के लिए जगह
उड़ान संस्था की शुरुआत भी आसान नहीं थी. विशेष बच्चों के अभिभावकों ने जब उनके भविष्य और बेहतर देखभाल के लिए एकजुट होकर प्रयास शुरू किए, तो उन्हें सामाजिक सोच और विरोध जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. शुरुआती दौर में केंद्र के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने इसका विरोध किया. यहां तक कि भवन की दीवारों और बोर्ड पर अपमानजनक शब्द लिखे गए और भवन मालिक पर केंद्र खाली करवाने का दबाव भी बनाया गया. इसके बावजूद अभिभावकों ने हार नहीं मानी और बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करने की मुहिम जारी रखी.
समय के साथ हालात बदले हैं. जिस केंद्र का कभी विरोध किया जाता था, वहां अब आसपास के लोग और सेवानिवृत्त महिलाएं बच्चों के साथ समय बिताने और संस्था की मदद करने पहुंचती हैं. यह बदलाव केवल एक संस्था की सफलता नहीं, बल्कि समाज की सोच में आए सकारात्मक परिवर्तन की भी मिसाल है.
बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना ही उड़ान का सबसे बड़ा उद्देश्य
संस्था की सचिव ललिता राणा, जो खुद भी एक विशेष बच्चे की मां हैं, बताती हैं कि करीब 10 विशेष बच्चों के अभिभावक एक बैठक के दौरान बीसीएस स्कूल में एकत्र हुए थे. इसी दौरान स्कूल की अध्यापिका मुसतफी ने अभिभावकों को मिलकर संस्था शुरू करने की दिशा दिखाई. इसके बाद उड़ान संस्था के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और वर्ष 2003 में केंद्र की स्थापना की गई.
ललिता ने बताया कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सामान्य स्कूलों का माहौल हमेशा अनुकूल नहीं होता. ऐसे में इस केंद्र में बच्चों को अपने जैसा माहौल मिलता है, जहां वे बिना किसी झिझक के सीख सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं. यहां बच्चों को इस काबिल बनाने का प्रयास किया जाता है कि वे अभिभावकों के साथ रहते हुए भी अपने रोजमर्रा के काम खुद कर सकें और हर छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. उन्होंने बताया कि पहले कई अभिभावक अपने बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने में संकोच करते थे, लेकिन अब उनकी सोच में बदलाव आया है. यह विशेष बच्चों को समाज में स्वीकार्यता दिलाने की दिशा में बड़ा परिवर्तन है.
विरोध से सहयोग तक बदली लोगों की सोच
स्थानीय पार्षद आशा शर्मा भी लंबे समय से संस्था के कार्यों से जुड़ी हैं. उन्होंने बताया कि उड़ान संस्था लगातार विशेष बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है. आसपास की सेवानिवृत्त महिलाएं भी नियमित रूप से केंद्र पहुंचकर बच्चों के साथ समय बिताती हैं और सहयोग करती हैं. संस्था के पास सीमित संसाधन और फंड होने के बावजूद आपसी सहयोग से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों के प्रति समाज की सोच में काफी बदलाव आया है और यह सकारात्मक पहल है.
संस्था से वर्ष 2004 से जुड़ी सेवानिवृत्त संतोष शर्मा भी बच्चों के साथ नियमित रूप से समय बिताती हैं. उन्होंने बताया कि इन बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत प्रोत्साहन और अपनापन देने की है. शुरुआती समय में केंद्र खोलने का काफी विरोध हुआ था और शिकायतें तक की गई थीं, लेकिन आज क्षेत्र के लोग ही संस्था के काम में सहयोग कर रहे हैं. यह बदलाव बताता है कि लगातार सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो समाज की सोच भी बदली जा सकती है.
कैमरे के सामने भी नहीं हिचकिचाए बच्चे, अपने हुनर पर जताया गर्व
केंद्र में ईटीवी भारत की टीम को देखकर बच्चे खासे उत्साहित नजर आए. कभी घरों तक सीमित रहने वाले और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए परिजनों पर निर्भर रहने वाले ये बच्चे आज खुलकर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं. कैमरे के सामने आने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं थी. बच्चों ने खुद आगे बढ़कर मोमबत्तियां बनाने, केंद्र में मिलने वाली शिक्षा और यहां सीखी जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताने में रुचि दिखाई. हालांकि, उनकी बातों को समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और अपनी बात कहने के उत्साह ने सभी का ध्यान खींचा. यह नजारा बताता है कि सही माहौल, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलने पर विशेष बच्चे भी अपनी क्षमताओं को खुलकर सामने ला सकते हैं.
42 विशेष बच्चों को मिल रही शिक्षा, थेरेपी और कौशल विकास की सुविधा
शिमला के न्यू शिमला में स्थित उड़ान का डे-केयर और बोर्डिंग स्कूल सेंटर वर्तमान में 42 विशेष बच्चों को सेवाएं दे रहा है. यहां बच्चों को उनकी जरूरत और क्षमता के अनुसार शिक्षा, थेरेपी और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है. केंद्र में स्पेशल ओलंपिक्स, फिजियोथेरेपी, आर्ट एंड क्राफ्ट, मोमबत्ती निर्माण और विभिन्न त्योहारों के आयोजन जैसी गतिविधियां नियमित रूप से करवाई जाती हैं. बच्चों के बौद्धिक विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें पारंपरिक पढ़ाई के बजाय उनकी क्षमता के अनुरूप बुनियादी शिक्षा दी जाती है. प्रयास रहता है कि बच्चे कम से कम अपना नाम लिखना, सामान्य चीजों को समझना और रोजमर्रा के जरूरी काम करना सीख सकें. केंद्र में छह वर्ष की आयु से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है और 38 वर्ष तक के विशेष बच्चों को यहां सेवाएं मिलती हैं. खास बात यह है कि अभिभावक जब तक चाहें, अपने बच्चों को केंद्र से जोड़कर रख सकते हैं.
राष्ट्रीय स्तर पर भी मिल चुकी है पहचान
उड़ान संस्था का काम केवल बच्चों को प्रशिक्षण देने तक सीमित नहीं रहा है. दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता और बेहतर कार्य के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संस्था को हिमाचल प्रदेश की स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसके अलावा संस्था को प्रतिष्ठित गॉडफ्रे फिलिप्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.
उड़ान की यह पहल बताती है कि विशेष बच्चों को दया नहीं, बल्कि अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन की जरूरत है. दिवाली पर इनके हाथों से तैयार मोमबत्तियां सिर्फ घरों को रोशन नहीं करतीं, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती हैं कि हुनर किसी शारीरिक या मानसिक सीमा का मोहताज नहीं होता. जरूरत है तो बस एक ऐसे मंच की, जहां इन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने का मौका मिल सके.
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