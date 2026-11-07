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जिन्हें समाज ने कभी नकारा, आज उन्हीं के हुनर से रोशन हो रही दिवाली, मोमबत्तियों की चमक से बदल रही समाज की सोच

नन्हे हाथों का बड़ा हुनर! ( ETV BHARAT )

शिमला: दिवाली पर बाजारों में रंग-बिरंगी मोमबत्तियों और सजावटी सामान की भरमार है. हर कोई अपने घर को रोशन करने के लिए खरीदारी कर रहा है, लेकिन शिमला में कुछ खास बच्चे भी इस त्योहार को यादगार बनाने में जुटे हैं. ये बच्चे अपने हाथों से खूबसूरत कैंडल्स तैयार कर रहे हैं. उनके लिए यह सिर्फ मोमबत्तियां बनाने का काम नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है. कभी घरों की चारदीवारी तक सीमित रहने वाले ये बच्चे आज अपने हुनर को लोगों के सामने रख रहे हैं. इनके बनाए उत्पादों की बिक्री से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा अहम इनके चेहरों पर दिखने वाला आत्मविश्वास और खुशी है. यह बदलाव शिमला की उड़ान पेरेंट्स एंड गार्जियंस सोसाइटी के वर्षों के प्रयासों का नतीजा है.

आज अपने हुनर से पहचान बना रहे ये खास बच्चे (ETV BHARAT) वर्ष 2003 से विशेष बच्चों को दे रही है प्रशिक्षण

भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है, लेकिन विशेष जरूरतों वाले बच्चों को आज भी समाज में स्वीकार्यता और समान अवसर पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में राजधानी शिमला की उड़ान पेरेंट्स एंड गार्जियंस सोसाइटी इन बच्चों को आगे बढ़ने का मंच दे रही है. संस्था वर्ष 2003 से मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है. उड़ान पेरेंट्स एंड गार्जियंस सोसाइटी (ETV BHARAT) कैंडल्स के साथ राखियां और सजावटी सामान भी बनाते हैं बच्चे संस्था में बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग-अलग हुनर सिखाए जाते हैं. बच्चे मोमबत्तियां बनाने के साथ राखियां, सजावटी सामान और बुनाई से जुड़े उत्पाद भी तैयार करते हैं. दिवाली के लिए इन बच्चों ने खास मेहनत से रंग-बिरंगी कैंडल्स बनाई हैं. इनकी बिक्री के लिए शहर के तीन स्कूलों-ऑकलैंड हाउस बॉयज स्कूल, ऑकलैंड हाउस गर्ल्स स्कूल और डीएवी लक्कड़ बाजार में कैनोपी लगाई जाती हैं. यहां लोग इन उत्पादों को खरीदकर बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं. दिवाली के कैंडल्स बनाते बच्चे (ETV BHARAT) खास बात यह है कि सामान्य बच्चों की तुलना में इन बच्चों को मोमबत्तियां तैयार करने में अधिक समय लगता है. इस वजह से उत्पादन की संख्या भले ही कम रहती हो, लेकिन इनके हाथों से तैयार कैंडल्स की खूबसूरती और बारीकी देखते ही बनती है. मशीनों से बनी मोमबत्तियों के मुकाबले इन उत्पादों में बच्चों की मेहनत और रचनात्मकता साफ नजर आती है. संस्था का उद्देश्य इन उत्पादों से मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और समाज में अपनी पहचान बनाने का अवसर देना है. दिवाली के लिए बच्चों द्वारा बनाई गई कैंडल्स (ETV BHARAT) छह अध्यापिकाएं बच्चों को दे रही हैं प्रशिक्षण केंद्र में चार विशेष श्रेणी की अध्यापिकाओं सहित कुल छह अध्यापिकाएं बच्चों को कैंडल और अन्य उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण देती हैं. बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार काम सिखाया जाता है, ताकि वे धीरे-धीरे अपने रोजमर्रा के काम खुद करने में सक्षम बन सकें. उत्पादों की बिक्री के दौरान जब लोग उनके हुनर की सराहना करते हैं, तो बच्चों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है. संस्था में छह अध्यापिकाएं बच्चों को दे रही हैं प्रशिक्षण (ETV BHARAT) संघर्ष से खड़ी हुई उड़ान, विरोध झेलकर बनाई विशेष बच्चों के लिए जगह उड़ान संस्था की शुरुआत भी आसान नहीं थी. विशेष बच्चों के अभिभावकों ने जब उनके भविष्य और बेहतर देखभाल के लिए एकजुट होकर प्रयास शुरू किए, तो उन्हें सामाजिक सोच और विरोध जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. शुरुआती दौर में केंद्र के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने इसका विरोध किया. यहां तक कि भवन की दीवारों और बोर्ड पर अपमानजनक शब्द लिखे गए और भवन मालिक पर केंद्र खाली करवाने का दबाव भी बनाया गया. इसके बावजूद अभिभावकों ने हार नहीं मानी और बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करने की मुहिम जारी रखी. बच्चों ने अपने हुनर पर जताया गर्व (ETV BHARAT) समय के साथ हालात बदले हैं. जिस केंद्र का कभी विरोध किया जाता था, वहां अब आसपास के लोग और सेवानिवृत्त महिलाएं बच्चों के साथ समय बिताने और संस्था की मदद करने पहुंचती हैं. यह बदलाव केवल एक संस्था की सफलता नहीं, बल्कि समाज की सोच में आए सकारात्मक परिवर्तन की भी मिसाल है. बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना ही उड़ान का सबसे बड़ा उद्देश्य संस्था की सचिव ललिता राणा, जो खुद भी एक विशेष बच्चे की मां हैं, बताती हैं कि करीब 10 विशेष बच्चों के अभिभावक एक बैठक के दौरान बीसीएस स्कूल में एकत्र हुए थे. इसी दौरान स्कूल की अध्यापिका मुसतफी ने अभिभावकों को मिलकर संस्था शुरू करने की दिशा दिखाई. इसके बाद उड़ान संस्था के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और वर्ष 2003 में केंद्र की स्थापना की गई. बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना ही उड़ान संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य (ETV BHARAT)