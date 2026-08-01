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शिमला SP आवास में हुई मरम्मत के खर्च की जांच के हेडक्वॉर्टर ने दिए आदेश, जांच के लिए समिति का गठन

एसपी शिमला के सरकारी आवास साउथवुड में 2022 से 2025 के बीच मरम्मत कार्यों की जांच के आदेश जारी. 3 सदस्यीय ऑडिट कमेटी का गठन.

शिमल SP आवास में हुई मरम्मत के खर्च की जांच के हेडक्वॉर्टर ने दिए आदेश
शिमल SP आवास में हुई मरम्मत के खर्च की जांच के हेडक्वॉर्टर ने दिए आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 12:00 PM IST

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Updated : August 1, 2026 at 2:28 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अधीक्षक शिमला के सरकारी आवास में हुए मरम्मत कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यालय की ओर से एसपी आवास साउथवुड में वर्ष 2022 से 2025 के दौरान करवाए गए मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों पर हुए खर्च की जांच के आदेश दिए गए हैं. इस विशेष जांच के लिए तीन सदस्यीय ऑडिट समिति का भी गठन किया गया है. पुलिस अधीक्षक शिमला की रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी की ओर से यह आदेश दिए गए हैं. आदेशों में ऑडिट कमिटी को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य-आधारित और व्यापक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

मरम्मत पर खर्च हुए पैसे की जांच करेगी कमेटी

डीजीपी की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय के उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति मामले की विस्तृत जांच करेगी. समिति एसपी आवास में हुए खर्चे के स्रोत और मरम्मत कार्यक्रम के लिए ली गई स्वीकृति के साथ साथ बजट आवंटन और वास्तविक उपयोग की विस्तृत जांच करेगी. इसके साथ ही समिति सभी संबंधित वित्तीय एवं निर्माण अभिलेखों का परीक्षण करेगी और यह भी परखेगी कि मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों पर किया गया खर्च निर्धारित वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हुआ या नहीं.

शिमल SP आवास में हुई मरम्मत के खर्च की जांच के हेडक्वॉर्टर ने दिए आदेश
शिमल SP आवास में हुई मरम्मत के खर्च की जांच के हेडक्वॉर्टर ने दिए आदेश (ETV Bharat)

समिति को जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, धनराशि के अनधिकृत उपयोग, प्रक्रियागत उल्लंघन अथवा किसी अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही सामने आने पर उसकी पहचान कर आवश्यक अग्रिम कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसाएं देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. आदेशों में स्पष्ट किया गया है यदि प्रक्रिया में कोई वित्तीय अनियमितता, पैसों का गलत इस्तेमाल या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी.

सभी संबंधित शाखाओं को मूल रिकॉर्ड पेश करने और जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यालय का कहना है कि समिति एक सप्ताह के भीतर पुलिस मुख्यालय को अपनी विस्तृत और साक्ष्य-आधारित रिपोर्ट सौंपेगी. विशेष ऑडिट समिति का गठन पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि सार्वजनिक धन से जुड़े प्रत्येक मामले की निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और विधिसम्मत जांच सुनिश्चित की जा सके.

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Last Updated : August 1, 2026 at 2:28 PM IST

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