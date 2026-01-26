बर्फबारी में सैलानियों के सिर का 'ताज' बनी पहाड़ी टोपी, शिमला में टूरिस्टों में दिखा जबरदस्त क्रेज
शिमला में पहाड़ी टोपी को लेकर पर्यटकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.
शिमला: हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो गई है. बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और सफेद नजारे पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. इसी बीच शिमला का ऐतिहासिक गेयटी थिएटर इन दिनों खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां आयोजित हैंडलूम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. बर्फबारी का आनंद लेने के साथ-साथ सैलानी हिमाचल के पारंपरिक वस्त्रों और टोपियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं.
बर्फबारी के बाद शिमला में उमड़े पर्यटक
हाल के दिनों में हुई भारी बर्फबारी के चलते शिमला में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से आए सैलानी बर्फ के नजारों का आनंद लेने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं. होटल, बाजार और पर्यटन स्थलों के साथ-साथ गेयटी थिएटर की प्रदर्शनी में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है.
गेयटी थिएटर में सजी हिमाचली हस्तशिल्प प्रदर्शनी
शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर के टेवरन हॉल में 'द बिजलेश्वर संस्था' द्वारा हिमाचल की पारंपरिक हैंडलूम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. यहां किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति की पारंपरिक बुनाई और ऊन से बने उत्पाद पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं.
पहाड़ी टोपी बनी पर्यटकों की पहली पसंद
प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा मांग हिमाचल की पारंपरिक कुल्लू और किन्नौरी टोपी की देखने को मिल रही है. पर्यटक न केवल इन टोपियों को खरीद रहे हैं, बल्कि इन्हें पहनकर फोटो और सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं. कई सैलानी इन टोपियों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जा रहे हैं, तो कई लोग इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट के रूप में खरीद रहे हैं.
शॉल और ऊनी कपड़ों की भी जमकर बिक्री
प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की ऊनी शॉल और गर्म कपड़े भी उपलब्ध हैं. इनमें पश्मीना वूल शॉल 4,000 से 25,000 रुपये तक, किन्नौरी शॉल प्रीमियम रेंज में करीब 20,000 रुपये, लैंब वूल शॉल 8,000 रुपये तक, शीप वूल शॉल 800 से 5,000 रुपये तक और याक वूल उत्पाद 600 से 5,000 रुपये तक उपलब्ध हैं. इसके अलावा महिलाओं के लिए गर्म सूट 2,000 से 8,000 रुपये और पुरुष एवं महिला सदरी 600 से 4,000 रुपये की रेंज में बिक रही हैं.
दिल्ली से शिमला घूमने आई पर्यटक सनेहा अरोड़ा ने बताया कि उन्हें हिमाचल की कुल्लू टोपी बेहद पसंद आई. सनेहा ने कहा कि उन्होंने इसे कई बार सोशल मीडिया रील्स में देखा था, लेकिन असल में पहनने का अनुभव खास रहा. सनेहा ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनी से तीन टोपियां खरीदी हैं, जिन्हें वे अपने दोस्तों को गिफ्ट करेंगी.
स्थानीय कारीगरों को मिल रहा लाभ
प्रदर्शनी के प्रबंधक भागचंद ने बताया कि बर्फबारी के बाद शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से हस्तशिल्प कारोबार को सीधा फायदा मिल रहा है. खासतौर पर याक वूल और शीप वूल से बने उत्पादों की मांग काफी बढ़ी है. ठंड के चलते लॉन्ग कोट, सदरी और शॉल की बिक्री में भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है.
पर्यटन के साथ संस्कृति को मिल रहा बढ़ावा
हैंडलूम प्रदर्शनी न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, बल्कि इससे हिमाचल की पारंपरिक कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है. स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है, जिससे उनकी आजीविका मजबूत हो रही है. बर्फबारी के बाद शिमला में बढ़ी पर्यटकों की आमद ने जहां पर्यटन कारोबार को रफ्तार दी है, वहीं गेयटी थिएटर की यह प्रदर्शनी हिमाचली संस्कृति और हस्तशिल्प को नई पहचान दिला रही है. आने वाले दिनों में भी इस प्रदर्शनी में सैलानियों की भीड़ बने रहने की उम्मीद है.
