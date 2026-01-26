ETV Bharat / state

बर्फबारी में सैलानियों के सिर का 'ताज' बनी पहाड़ी टोपी, शिमला में टूरिस्टों में दिखा जबरदस्त क्रेज

पहाड़ी टोपी को लेकर पर्यटकों में दिखा जबरदस्त क्रेज ( ETV BHARAT )

शिमला: हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो गई है. बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और सफेद नजारे पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. इसी बीच शिमला का ऐतिहासिक गेयटी थिएटर इन दिनों खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां आयोजित हैंडलूम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. बर्फबारी का आनंद लेने के साथ-साथ सैलानी हिमाचल के पारंपरिक वस्त्रों और टोपियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. बर्फबारी के बाद शिमला में उमड़े पर्यटक हाल के दिनों में हुई भारी बर्फबारी के चलते शिमला में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से आए सैलानी बर्फ के नजारों का आनंद लेने के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं. होटल, बाजार और पर्यटन स्थलों के साथ-साथ गेयटी थिएटर की प्रदर्शनी में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है. गेयटी थिएटर में लगी हैंडलूम प्रदर्शनी (ETV BHARAT) गेयटी थिएटर में सजी हिमाचली हस्तशिल्प प्रदर्शनी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर के टेवरन हॉल में 'द बिजलेश्वर संस्था' द्वारा हिमाचल की पारंपरिक हैंडलूम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. यहां किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति की पारंपरिक बुनाई और ऊन से बने उत्पाद पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं. पहाड़ी टोपी बनी पर्यटकों की पहली पसंद प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा मांग हिमाचल की पारंपरिक कुल्लू और किन्नौरी टोपी की देखने को मिल रही है. पर्यटक न केवल इन टोपियों को खरीद रहे हैं, बल्कि इन्हें पहनकर फोटो और सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं. कई सैलानी इन टोपियों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जा रहे हैं, तो कई लोग इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट के रूप में खरीद रहे हैं.