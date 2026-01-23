ETV Bharat / state

हिमाचल में स्नोफॉल शुरू, NH-5 समेत कई सड़कों पर यातायात ठप, इन जिलों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. शिमला, कुल्लू-मनाली और लाहौल-स्पीति समेत कई इलाकों सुबह से बर्फबारी हो रही है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
हिमाचल में बर्फबारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 9:29 AM IST

Updated : January 23, 2026 at 10:46 AM IST

रामपुर/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है. प्रदेश में आज सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है. राजधानी शिमला समेत सभी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. जिससे लंबे समय बाद सूखे से राहत मिली है और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. हिमाचल में आज तीन जिलों चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से आज ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पूरा दिन बर्फबारी की संभावना है. जबकि निचले व मैदानी इलाकों में बारिश होगी.

हिमाचल में बर्फबारी शुरू (ETV Bharat)

बर्फबारी से एनएच-05 और IGMC रोड बाधित

राजधानी शिमला में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है. शिमला जिले के ऊंचाई वाले इलाकों रामपुर और नारकंडा में भी ताजी बर्फबारी हुई है. जिससे चलते नेशनल हाईवे-05 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. भारी बर्फ जमने के कारण नारकंडा और आसपास की सड़कों पर फिसलन की स्थिति बन गई है. जिसके कारण एहतियातन यातायात को आंशिक रूप से रोका गया है. स्थिति को देखते हुए शिमला–रामपुर–नारकंडा मार्ग पर चलने वाली बसों को वैकल्पिक मार्ग बसंतपुर वाया भेजा जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके. इसके अलावा शिमला के ठियोग, जुब्बल सब डिविजन के खड़ापत्थर, चंबी, ढली और सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है. भारी बर्फबारी के कारण शिमला में आईजीएमसी रोड और देहा चौपाल रोड़ को सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया गाय है.

"सुबह के समय विभिन्न स्थानों के लिए बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इन्हें पूरे रूट पर नहीं भेजा जा रहा है. जहां तक सड़क की स्थिति सुरक्षित पाई जा रही है, वहीं तक बसों का संचालन किया जा रहा है. आगे की स्थिति मौसम और सड़क की हालत को देखकर तय की जा रही है. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा रहा है." - स्वरूप, प्रभारी, रामपुर बस अड्डा

SNOWFALL IN HIMACHAL
हिमाचल के ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू (ETV Bharat)

इन मार्गों पर भी यातायात ठप

बर्फबारी के चलते प्रदेश में कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हो रहा है. कुल्लू की ओर जाने वाला प्रमुख सड़क मार्ग भी जलोढ़ी जोत के पास बर्फबारी के कारण बाधित हो गया है. इस मार्ग पर बर्फबारी होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है. प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से सड़क बहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन लगातार ठंड और बर्फबारी के कारण कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं. सड़क खुलने में अभी कुछ समय लग सकता है. बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इससे न सिर्फ सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, बल्कि आम जनजीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही, जिन यात्रियों को सफर करना बेहद जरूरी है, उन्हें मौसम और सड़क की ताजा जानकारी लेकर ही निकलने को कहा गया है.

कुल्लू-मनाली में भारी बर्फबारी का दौर जारी

वहीं, कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है. पर्यटन नगरी मनाली में भी सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है. इसके अलावा उपमंडल बंजार के कई इलाकों में भी सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है. पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते अटल टनल में भी 6 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है. इसके अलावा लाहौल घाटी में भी सुबह से ही भारी बर्फबारी का दौर जारी है. जिसके चलते लाहौल घाटी में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है. कई इलाकों में बिजली भी चली गई है.

SNOWFALL IN HIMACHAL
हिमाचल में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी (ETV Bharat)

"अटल टनल के साथ लगते इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. जैसे ही घाटी में मौसम साफ होता है तो उसके बाद लाहौल की ओर वाहनों को रवाना कर दिया जाएगा. मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों के लिए खराब मौसम की चेतावनी जारी की गई है." - तोरुल एस रविश, डीसी कुल्लू

खुशी से खिले किसानों-बागवानों के चेहरे

वहीं, लंबे समय के बाद बारिश और बर्फबारी होने के चलते जिला कुल्लू में लोगों में काफी खुशी है कि बर्फबारी और बारिश न होने से कृषि और बागवानी क्षेत्र के जो काम रुके हुए हैं, वह सब अब दोबारा से शुरू हो सकेंगे. घाटी के ग्रामीण नीरत राम, दिनेश कुमार और राजकुमार ठाकुर का कहना है कि अक्टूबर माह से घाटी में ना तो बर्फ गिर रही थी और ना ही बारिश हो रही थी. ऐसे में खेतों में लहसुन और गेहूं की फसल भी खराब होना शुरू हो गई थी. इसके अलावा जमीन से नमी गायब हो गई थी और लोग सब, जापानी, पल्म और अन्य पेड़ों को नहीं रोप पा रहे थे. अब घाटी में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है. जिससे जमीन में नमी वापस लौट आएगी. घाटी में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से कृषि और बागवानी से संबंधित कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा.

