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शिमला की इस व्यस्त सड़क पर नौ जुलाई तक वन-वे रहेगा ट्रैफिक, जानें क्या है वजह

शिमला: राजधानी शिमला में 9 जुलाई तक चौड़ा मैदान से पीटरहॉफ तक रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक वन वे ट्रैफिक रहेगा. इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग एवं धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया है. साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति में संबंधित स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को तत्काल सूचित करना होगा.

दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) को चौड़ा मैदान से लेकर पीटरहॉफ तक एक महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन नेटवर्क (पैकेज-10) के अंतर्गत नई पाइपलाइन बिछाने के कार्य को अस्थायी मंजूरी दे दी है. पीटरहॉफ तक वन वे का फैसला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शिमला की विस्तृत रिपोर्ट और रूट समीक्षा के आधार पर लिया गया है, ताकि शहर की कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे.

जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, यह अस्थायी अनुमति 09 जुलाई, 2026 तक प्रभावी रहेगी. शिमला की भौगोलिक स्थिति और दिन के समय रहने वाले अत्यधिक ट्रैफिक को देखते हुए, कार्य के समय में विशेष बदलाव किया गया है. पाइपलाइन बिछाने का यह कार्य प्रतिदिन केवल रात्रि 8:00 बजे से लेकर प्रातः 8:00 बजे तक ही किया जा सकेगा. दिन के समय किसी भी प्रकार की खुदाई या निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक रहेगी ताकि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्य की अवधि के दौरान चौड़ा मैदान से पीटरहॉफ मार्ग को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, सड़क पर एकतरफा यातायात को नियंत्रित और संचालित किया जाएगा. इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, दैनिक यात्रियों और आपातकालीन वाहनों को न्यूनतम असुविधा हो.

ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण पर सख्त रुख

चूंकि यह कार्य रात के समय होना है, इसलिए जिला प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अनुमति की शर्तों के मुताबिक, कार्य को अंजाम देने वाली संबंधित ठेकेदार एजेंसी को पर्यावरण एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. इस मार्ग के आसपास कई अस्पताल, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान और आवासीय क्षेत्र (वीआईपी आवास) मौजूद हैं. प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि इन संवेदनशील क्षेत्रों के निकट निर्धारित ध्वनि मानकों (Decibel Levels) का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि रात में लोगों की नींद में खलल न पड़े.