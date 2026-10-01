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हिमाचल में सेब का विकल्प तलाश रहा उद्यान विभाग! 8600 फीट पर ब्लूबेरी का इम्तिहान

शिमला के शिलारू में 8600 फीट पर ब्लूबेरी की टेस्टिंग ( @ Horticulture-Department )

रामपुर: हिमाचल में सेब की बागवानी के साथ अब फसल विविधिकरण की नई संभावनाएं तलाशने की तैयारी तेज हो गई है. इसी कड़ी में शिमला जिले के शिलारू स्थित सत्यानंद उत्कृष्ट बागवानी केंद्र में समुद्र तल से करीब 8600 फीट की ऊंचाई पर ब्लूबेरी की छह किस्मों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है. केंद्र के छह पॉलीहाउस में करीब 1800 ब्लूबेरी पौधे परीक्षण के तौर पर लगाए गए हैं. वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हैं कि इनमें से कौन सी किस्म हिमाचल की ऊंचाई और मौसम में बेहतर परिणाम दे सकती है.