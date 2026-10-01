हिमाचल में सेब का विकल्प तलाश रहा उद्यान विभाग! 8600 फीट पर ब्लूबेरी का इम्तिहान
उद्यान विभाग का उद्देश्य ऐसी ब्लूबेरी किस्मों की पहचान करना है, जो हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 8:29 PM IST
रामपुर: हिमाचल में सेब की बागवानी के साथ अब फसल विविधिकरण की नई संभावनाएं तलाशने की तैयारी तेज हो गई है. इसी कड़ी में शिमला जिले के शिलारू स्थित सत्यानंद उत्कृष्ट बागवानी केंद्र में समुद्र तल से करीब 8600 फीट की ऊंचाई पर ब्लूबेरी की छह किस्मों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है. केंद्र के छह पॉलीहाउस में करीब 1800 ब्लूबेरी पौधे परीक्षण के तौर पर लगाए गए हैं. वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हैं कि इनमें से कौन सी किस्म हिमाचल की ऊंचाई और मौसम में बेहतर परिणाम दे सकती है.
इन किस्मों पर हो रहा वैज्ञानिक परीक्षण
शिलारू में चल रहे इस परीक्षण में ब्लूबेरी की शार्प ब्लू, ड्रेपर, ड्यूक, स्पार्टन, मिस्टी और लिबर्टी किस्मों को शामिल किया गया है. इन सभी किस्मों की बढ़वार, उत्पादन क्षमता, फलों की गुणवत्ता और स्थानीय जलवायु के साथ अनुकूलता का अध्ययन किया जा रहा है. परीक्षण के दौरान करीब 1800 पौधों की नियमित निगरानी की जा रही है. पौधों की शुरुआती बढ़वार से लेकर उनमें फल आने और फल की गुणवत्ता तक अलग-अलग पहलुओं का आकलन किया जाएगा. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि शिलारू जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन सी किस्म व्यावसायिक उत्पादन के लिए बेहतर रह सकती है.
सफल किस्मों की तकनीक बागवानों तक पहुंचाने की तैयारी
उद्यान विभाग का उद्देश्य ऐसी ब्लूबेरी किस्मों की पहचान करना है, जो हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. परीक्षण के परिणाम आने के बाद उपयुक्त किस्मों का चयन किया जाएगा. इसके बाद इनकी उत्पादन तकनीक को प्रदेश के बागवानों तक पहुंचाने की योजना है.
सेब पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम
हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बागवान लंबे समय से सेब की पारंपरिक बागवानी कर रहे हैं. ऐसे में ब्लूबेरी जैसे उच्च मूल्य वाले फल की संभावनाएं तलाशना फसल विविधीकरण का एक बेहतर विकल्प बन सकता है. हालांकि, इसकी व्यावसायिक संभावनाओं को लेकर अंतिम फैसला वैज्ञानिक परीक्षणों के नतीजों के आधार पर ही किया जाएगा.
विभाग के अनुसार, शिलारू में किया जा रहा प्रयोग यह समझने में मदद करेगा कि हिमाचल की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में ब्लूबेरी की कौन सी किस्म बेहतर प्रदर्शन करती है. तापमान, ऊंचाई और स्थानीय मौसम के अनुकूल पौधों की बढ़वार और फल उत्पादन को देखकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी. यह प्रयोग बागवानी सचिव डॉ. सी. पॉल रासु की फसल विविधीकरण की सोच और बागवानी निदेशक डॉ. सतीश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है. नर्सरी प्रबंधन सोसाइटी के महाप्रबंधक डॉ. विद्या प्रकाश बैंस की निगरानी में ब्लूबेरी के पौधों की नियमित देखभाल की जा रही है.
उपनिदेशक उद्यान डॉ. बारूमल चौहान ने कहा, "शिलारू में चल रहा वैज्ञानिक परीक्षण भविष्य में प्रदेश के बागवानों के लिए नई संभावनाओं का आधार बन सकता है. परीक्षण के नतीजों से यह तय करने में मदद मिलेगी कि हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ब्लूबेरी की कौन सी किस्म बेहतर तरीके से उगाई जा सकती है."
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