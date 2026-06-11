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NEET पेपर लीक मामले पर SFI ने धर्मेंद्र प्रधान को घेरा, धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को शिमला पुलिस ने जबरन उठाया

संगठन ने आरोप लगाया कि एनटीए देशभर में सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में लगातार असफल रही है, जिससे करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है. एसएफआई ने नीट-यूजी पेपर लीक, यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने, सीयूईटी समेत विभिन्न परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं को परीक्षा प्रणाली के गहरे संकट का संकेत बताया.

शिमला: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कथित विफलताओं, परीक्षा घोटालों और अनियमितताओं के विरोध में शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के समीप उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान सड़क पर धरने पर बैठे एसएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन उठाया. प्रदर्शन के दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारियां देकर अपना विरोध दर्ज कराया.

SFI हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा, 'पेपर लीक, तकनीकी खामियों और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. एसएफआई केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका की आलोचना करता है. शिक्षा मंत्रालय विद्यार्थियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली उपलब्ध कराने में विफल रहा है'.

एसएफआई ने दावा किया कि पिछले एक दशक में देशभर में 89 पेपर लीक और 48 पुनर्परीक्षाओं की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि हालिया नीट-यूजी 2026 विवाद और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्र प्रभावित हुए. एसएफआई ने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दें, एनटीए को समाप्त किया जाए, परीक्षाओं का विकेंद्रीकरण किया जाए, सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को रद्द किया जाए और परीक्षा घोटालों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

संगठन ने प्रभावित विद्यार्थियों को उचित राहत और मुआवजा देने की भी मांग उठाई. एसएफआई ने चेतावनी दी कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और 19 जून को नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की ओर आयोजित मार्च में हिमाचल प्रदेश इकाई सक्रिय भागीदारी करेगी.

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