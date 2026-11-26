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हेरिटेज कमेटी की ना के बाद रिज-माल रोड से हटाए सात अजूबे, कबाड़ से बनी कलाकृतियों को अब गैर-हेरिटेज जोन में मिलेगी जगह

शिमला रिज-माल रोड से हटाए सात अजूबे ( ETV Bharat )

शिमला: आखिरकार शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मालरोड से नगर निगम को कबाड़ से तैयार किए गए सात अजूबों की प्रतिकृतियां हटानी पड़ी हैं. हेरिटेज क्षेत्र में इन कलाकृतियों को स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमति नहीं लेना नगर निगम को भारी पड़ गया. स्टेट हेरिटेज कमेटी की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार किए जाने के बाद निगम को अब इन कलाकृतियों के लिए शहर में गैर-हेरिटेज क्षेत्र तलाशने पड़े हैं.

महीनों तक तिरपाल में ढके रहने के कारण ये स्टेच्यू जंग खाने लगे थे. अब निगम की टीम ने जेसीबी और ट्रकों की मदद से न केवल सातों अजूबों की प्रतिकृतियों को हटाया, बल्कि इन्हें स्थापित करने के लिए बनाए गए चबूतरों को भी उखाड़ दिया है.