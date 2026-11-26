हेरिटेज कमेटी की ना के बाद रिज-माल रोड से हटाए सात अजूबे, कबाड़ से बनी कलाकृतियों को अब गैर-हेरिटेज जोन में मिलेगी जगह
शिमला नदर निगम द्वारा हटाए गए सात अजूबे को शहर के अलग-अलग गैर-हेरिटेज क्षेत्रों में स्थापित किया जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:15 PM IST
शिमला: आखिरकार शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मालरोड से नगर निगम को कबाड़ से तैयार किए गए सात अजूबों की प्रतिकृतियां हटानी पड़ी हैं. हेरिटेज क्षेत्र में इन कलाकृतियों को स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमति नहीं लेना नगर निगम को भारी पड़ गया. स्टेट हेरिटेज कमेटी की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार किए जाने के बाद निगम को अब इन कलाकृतियों के लिए शहर में गैर-हेरिटेज क्षेत्र तलाशने पड़े हैं.
महीनों तक तिरपाल में ढके रहने के कारण ये स्टेच्यू जंग खाने लगे थे. अब निगम की टीम ने जेसीबी और ट्रकों की मदद से न केवल सातों अजूबों की प्रतिकृतियों को हटाया, बल्कि इन्हें स्थापित करने के लिए बनाए गए चबूतरों को भी उखाड़ दिया है.
नगर निगम की ओर से हटाई गई इन कलाकृतियों को अब शहर के अलग-अलग गैर-हेरिटेज क्षेत्रों में स्थापित किया जा रहा है. माल रोड से हटाए गए सेवन वंडर्स के स्टेच्यू को एमएलए क्वार्टर-बालूगंज चक्कर क्रॉसिंग पर स्थापित कर दिया गया है. जबकि क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिकृति को आईएसबीटी के पास लगाया गया है. बाकी कलाकृतियों को भी शहर के अन्य गैर-हेरिटेज स्थलों पर स्थापित करने की तैयारी है.
बिना अनुमति शुरू कर दिया था काम, हेरिटेज कमेटी ने लगाई रोक
नगर निगम ने 'वेस्ट टू वंडर' पहल के तहत शहर से निकलने वाले कबाड़ के लोहे का इस्तेमाल कर दुनिया के सात अजूबों की प्रतिकृतियां तैयार करवाई थीं. निगम की योजना थी कि इन कलाकृतियों को रिज मैदान और माल रोड के आसपास स्थापित कर शहर में नए सेल्फी प्वाइंट विकसित किए जाएं, ताकि पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का नया केंद्र बन सकें. इसी योजना के तहत कुछ कलाकृतियां माल रोड पर रख भी दी गई थीं और इन्हें स्थापित करने के लिए चबूतरे तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया था.
हालांकि, नगर निगम ने इन कलाकृतियों को ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थापित करने से पहले स्टेट हेरिटेज कमेटी की अनिवार्य अनुमति नहीं ली. विरोध के बाद मामला हेरिटेज कमेटी तक पहुंचा और निगम ने अनुमति के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन समिति ने रिज और माल रोड जैसे संवेदनशील हेरिटेज क्षेत्रों में इन प्रतिकृतियों को स्थापित करने की मंजूरी नहीं दी. इसके बाद से ही कलाकृतियों का काम अधर में लटक गया था.
इतिहासकार राजा भसीन ने दिया था शहर की सात पहाड़ियों पर लगाने का सुझाव
रिज मैदान और माल रोड शिमला के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं हेरिटेज क्षेत्रों में शामिल हैं. यहां किसी भी नई संरचना को स्थापित करने या मौजूदा स्वरूप में बदलाव करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्टेट हेरिटेज कमेटी की अनुमति लेना जरूरी है.
हेरिटेज कमेटी के सदस्य एवं इतिहासकार राजा भसीन ने सुझाव दिया था कि इन कलाकृतियों को रिज और माल रोड के बजाय शहर की सात पहाड़ियों या अन्य उपनगरों में स्थापित किया जा सकता है. समिति के अन्य सदस्यों ने भी इन्हें शहर के कोर हेरिटेज एरिया से बाहर लगाने पर सहमति जताई थी.
महापौर बोले, गैर-हेरिटेज जोन में लगाई जा रही कलाकृतियां
शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा, "सात अजूबों की कलाकृतियों को ऐतिहासिक रिज मैदान और माल रोड से हटा दिया गया है. अब इन्हें शहर के गैर-हेरिटेज जोन में स्थापित किया जा रहा है".
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