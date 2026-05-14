शिमला में कल से नहीं उठेगा घरों का कूड़ा! जानें सैहब कर्मियों ने क्यों किया हड़ताल का ऐलान?
नगर निगम प्रशासन ने भी हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया है. निगम ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 9:37 PM IST
शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच बड़ा कचरा संकट खड़ा हो गया है. शहर में सफाई व्यवस्था संभाल रहे सैहब कर्मियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है. इसके चलते राजधानी के सभी 34 वार्डों में घर-घर से कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. वहीं, नगर निगम शिमला के लिए यह स्थिति बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इसी समय शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण भी चल रहा है. वर्तमान में करीब 800 सैहब कर्मी शहर में सफाई सेवाएं दे रहे हैं.
वेतन बढ़ोतरी रोकने पर भड़के कर्मचारी
सैहब कर्मचारी यूनियन का मुख्य विरोध नगर निगम द्वारा सालाना 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि पर रोक लगाने को लेकर है. कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह कर्मचारी विरोधी है. यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सात साल बाद हुई AGM बैठक में कर्मचारियों की मुख्य मांगों को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम जनता से तो वेतन वृद्धि के नाम पर अतिरिक्त शुल्क ले रहा है, लेकिन कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने 15 दिन पहले ही हड़ताल का नोटिस दे दिया था, लेकिन प्रशासन ने समस्या का समाधान निकालने की कोशिश नहीं की.
'कल से घरों से कूड़ा नहीं उठेगा'
अमित भाटिया ने साफ कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो शुक्रवार से शहर में घर-घर से कूड़ा उठाने का काम पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नगर निगम चाहे ESMA लगा दे, लेकिन कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेंगे. यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.
नगर निगम ने दिखाई सख्ती
नगर निगम प्रशासन ने हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र सिंह अत्री ने कहा कि सफाई व्यवस्था आवश्यक सेवाओं के दायरे में आती है और इसे किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में कर्मचारियों का वेतन कम होने के कारण 10 प्रतिशत वृद्धि का फैसला लिया गया था. अब वित्त विभाग की सिफारिश पर वेतन वृद्धि को प्राइस इंडेक्स और डीए से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर वेतन बढ़ सके. आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान हड़ताल करना सही कदम नहीं है. हालांकि कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के लिए विशेष AGM बैठक भी बुलाई जा सकती है.
प्रशासन की सैहब कर्मियों को चेतावनी
नगर निगम और जिला प्रशासन ने हड़ताल को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1973 के तहत आदेश जारी करते हुए सैहब सोसायटी कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल और आंदोलन पर रोक लगा दी है. प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करता है या ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम आयुक्त ने यह भी कहा कि मामला हाईकोर्ट तक ले जाया जा सकता है.
शहरवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि अगर हड़ताल होती भी है तो कुछ निर्धारित प्वाइंट बनाए जाएंगे, जहां से कूड़ा उठाया जाएगा. हालांकि शुरुआती दो-तीन दिन लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन नगर निगम का दावा है कि शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह ठप नहीं होने दिया जाएगा.
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