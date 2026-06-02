शिमला में सचिवालय के बाहर वकीलों से भिड़ गई महिला, चक्का जाम से थी परेशान, देखें VIDEO
चक्का जाम के कारण सचिवालय मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई अभिभावक, कर्मचारी और अन्य यात्री भी जाम में फंस गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 4:04 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में मंगलवार को सचिवालय के बाहर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब परमिट विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने चक्का जाम कर दिया. सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इसी दौरान अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही एक महिला प्रदर्शन कर रहे वकीलों से भिड़ गई. महिला ने मीडिया को बताया कि वह अपने साढ़े चार साल के बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी, लेकिन सचिवालय मार्ग पर वकीलों को चक्का जाम के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी. महिला ने प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं से रास्ता खोलने की गुहार लगाई और कहा कि उसका बच्चा स्कूल में उसका इंतजार कर रहा है. महिला लगातार आग्रह करती रही कि उसे स्कूल तक जाने दिया जाए ताकि वह समय पर अपने बच्चे को घर ला सके.
जाम में फंसे रहे हजारों लोग
चक्का जाम के कारण सचिवालय मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई अभिभावक, कर्मचारी और अन्य यात्री भी जाम में फंस गए. लोगों का कहना था कि अधिवक्ताओं की मांगें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन आम जनता को परेशान करना उचित नहीं है. महिला ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि लोग अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता रहे हैं, जबकि सड़क बंद होने से हर कोई प्रभावित हो रहा है.
वकील ने की महिला की मदद
प्रदर्शन के दौरान महिला और अधिवक्ताओं के बीच काफी देर तक बहस होती रही. हालांकि बाद में एक अधिवक्ता आगे आया और महिला को टैक्सी की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया. इसके बाद महिला अपने बच्चे को लेने के लिए वहां से रवाना हुई. घटना के दौरान मौजूद लोगों ने भी महिला की परेशानी को जायज बताया.
क्या है परमिट विवाद?
दरअसल, हाईकोर्ट के साथ लगते सील्ड रोड पर पहले बार काउंसिल के सदस्य बिना किसी विशेष परमिट के आवाजाही कर सकते थे. लेकिन प्रदेश सरकार ने हाल ही में नियमों को सख्ती से लागू करते हुए सभी के लिए परमिट और उससे जुड़ी फीस अनिवार्य कर दी. इसके अलावा प्रतिबंधित मार्गों पर पुलिस की सख्ती भी बढ़ाई गई है. अधिवक्ताओं का आरोप है कि छोटा शिमला से हाईकोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर उन्हें रोका जा रहा है, जिससे अदालत पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं.
मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर बढ़ा विरोध
अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में अधिवक्ता पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सरकारी आवास 'ओक ओवर' पहुंचे थे. हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद नाराज वकीलों ने सचिवालय की ओर कूच किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसी प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम किया गया, जिसका असर आम लोगों और यातायात व्यवस्था पर साफ तौर पर देखने को मिला.
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