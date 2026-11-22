शिमला में अब तीन साल तक वैध रहेंगे सील्ड रोड पास, साल में नवीकरण करवाने की झंझट से मिलेगी राहत
शीतकालीन सत्र में पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:27 AM IST
शिमला: हिमाचल सरकार शिमला की प्रतिबंधित और सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को राहत देने जा रही है. अब इन स्थानीय लोगों को सील्ड रोड पास बनवाने और उसका बार-बार नवीकरण करवाने की परेशानी से राहत मिलेगी. प्रदेश सरकार ने रोड पास की वैधता अवधि बढ़ाकर तीन साल करने का फैसला लिया है. विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से प्रस्तुत किया गया शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों, पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया.
इस संशोधन के बाद पात्र स्थानीय निवासियों को जारी होने वाले नए रोड पास और नवीनीकृत पास तीन साल तक वैध रहेंगे. संशोधन विधेयक के तहत वर्ष 2007 के मूल अधिनियम की धारा 6 और 7 में बदलाव किया गया है. इसके अनुसार वास्तविक स्थानीय निवासियों को जारी किए जाने वाले रोड पास की अवधि छह महीने या एक साल के बजाय तीन साल होगी. हालांकि, तीन साल की वैधता का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान अग्रिम रूप से करना होगा. विधेयक गुरुवार को सदन में पेश किया गया था, जिसे चर्चा के बाद शनिवार को पारित किया गया.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस संशोधन का उद्देश्य है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत स्थानीय निवासियों को छह महीने या एक साल की अवधि के लिए ही रोड पास जारी किए जाते हैं. ऐसे में उन्हें निर्धारित अवधि पूरी होने पर बार-बार नवीकरण करवाना पड़ता है. इससे उन परिवारों को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनके मकान प्रतिबंधित या सीलबंद सड़कों के साथ लगते हैं और जिनके घरों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता इन्हीं सड़कों से होकर गुजरता है.
गौरतलब है कि शिमला की माल रोड और अन्य विनियमित सड़कों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में मूल अधिनियम बनाया गया था. अब स्थानीय निवासियों की व्यावहारिक परेशानियों और बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें तीसरा संशोधन किया गया है. इससे पात्र लोगों को लंबे समय तक रोड पास की सुविधा मिलेगी और बार-बार नवीकरण की औपचारिकता से छुटकारा मिलेगा.
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