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शिमला में अब तीन साल तक वैध रहेंगे सील्ड रोड पास, साल में नवीकरण करवाने की झंझट से मिलेगी राहत

शिमला में अब तीन साल तक वैध रहेंगे सील्ड रोड पास ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल सरकार शिमला की प्रतिबंधित और सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को राहत देने जा रही है. अब इन स्थानीय लोगों को सील्ड रोड पास बनवाने और उसका बार-बार नवीकरण करवाने की परेशानी से राहत मिलेगी. प्रदेश सरकार ने रोड पास की वैधता अवधि बढ़ाकर तीन साल करने का फैसला लिया है. विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से प्रस्तुत किया गया शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों, पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया.

इस संशोधन के बाद पात्र स्थानीय निवासियों को जारी होने वाले नए रोड पास और नवीनीकृत पास तीन साल तक वैध रहेंगे. संशोधन विधेयक के तहत वर्ष 2007 के मूल अधिनियम की धारा 6 और 7 में बदलाव किया गया है. इसके अनुसार वास्तविक स्थानीय निवासियों को जारी किए जाने वाले रोड पास की अवधि छह महीने या एक साल के बजाय तीन साल होगी. हालांकि, तीन साल की वैधता का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान अग्रिम रूप से करना होगा. विधेयक गुरुवार को सदन में पेश किया गया था, जिसे चर्चा के बाद शनिवार को पारित किया गया.