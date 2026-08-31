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नशे के खिलाफ अब सेवानिवृत्त सैनिक संभालेंगे मोर्चा, स्कूलों में चलाएंगे ये विशेष अभियान

शिमला: स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए अब सेवानिवृत्त सैनिक और पूर्व सैन्य अधिकारी भी मोर्चा संभालेंगे. शिमला जिला प्रशासन ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में पूर्व सैनिकों को जोड़ने का फैसला लिया है. प्रशासन ने ऐसे सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य अधिकारियों की सूची भी तैयार कर ली है, जिसमें उनके संपर्क नंबर और पते शामिल हैं. यह सूची जिले के स्कूलों को दी जाएगी, ताकि प्रधानाचार्य जरूरत के अनुसार उन्हें बुलाकर विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकें.

बैठकों तक सीमित न रहे अभियान

यह फैसला शनिवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई जिला एंकॉर्ड समिति की बैठक में लिया गया. बैठक में जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों, संवेदनशील पंचायतों को रेड जोन से येलो जोन में लाने और विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे के खिलाफ अभियान केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देना चाहिए. उन्होंने स्कूलों, पंचायतों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाले जागरूकता कार्यक्रमों में अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा. फील्ड में आयोजित जागरूकता अभियानों में भाग नहीं लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए.

19 पंचायतों को रेड से येलो जोन में लाने का लक्ष्य

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले की 19 संवेदनशील पंचायतों को रेड जोन से येलो जोन में लाना प्रशासन की प्राथमिकता है. इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. पंचायत स्तर पर नशे के स्रोतों और नशे के कारोबार से जुड़े मामलों पर नजर रखने के साथ युवाओं को जागरूक करने के लिए नियमित गतिविधियां आयोजित करने को भी कहा गया है.

स्कूलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पूर्व सैनिक विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, अनुशासन अपनाने और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे. इसके साथ ही विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करने और सकारात्मक सोच विकसित करने का संदेश दिया जाएगा. उपायुक्त ने कहा कि पूर्व सैनिकों के अनुभव विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं. इससे विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके परिवारों और समाज में भी नशे के खिलाफ सकारात्मक संदेश पहुंच सकता है.