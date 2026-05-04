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शिमला में स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अभिभावकों में मची अफरा -तफरी

धमकी मिलने के बाद स्कूलों को खाली करवा दिया गया है. बच्चों को घर भेज दिया गया है.

स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी
स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 12:48 PM IST

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शिमला: राजधानी में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शिमला के कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला. दयानंद पब्लिक स्कूल, डीएवी टुटू और सेंट थॉमस स्कूल को तुरंत एहतियातन खाली करवाया गया और बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया गया. स्कूल प्रशासन ने बिना देर किए अभिभावकों को कॉल और मैसेज भेजकर बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए कहा. व्हाट्स ग्रुप में मैसेज देखकर परिजन भागे भागे स्कूल पहुंचे.

स्कूल पहुंचे अभिभावक राजेश शर्मा ने बताया, “मैसेज मिलते ही हम सब कुछ छोड़कर तुरंत स्कूल पहुंचे, बस बच्चों को सुरक्षित देखना था.” वहीं सीमा वर्मा ने कहा, “ऐसी खबर सुनकर दिल घबरा गया, हम बहुत डर गए थे.” एक अन्य अभिभावक अजय ठाकुर बोले, “हमें कुछ समझ नहीं आया, बस जल्दी से बच्चों को लेने भागे.” सुनीता नेगी ने भी बताया, “स्कूल के बाहर अचानक भीड़ और तनाव का माहौल बन गया था.”

बच्चों को भेजा गया घर
बच्चों को भेजा गया घर (ETV Bharat)

स्कूल में चल रही ड्रिल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने स्कूल परिसरों की बारीकी से जांच की, लेकिन अब तक कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस का कहना है कि यह सामान्य धमकी हो सकती है, फिर भी हर एंगल से जांच की जा रही है. एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि जनरल थ्रेट आई है. पुलिस जांच में जुटी हुई है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में मॉक ड्रिल भी करवाई जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी बनी रहे.

बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे अभिभावक
बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे अभिभावक (ETV Bharat)

इससे पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

बता दें कि इससे पहले भी बीते साल शिमला में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी. ये धमकियां इमेल के माध्यम से मिली थी. इसके अलावा शिमला मे हाईकोर्ट, सचिवालय को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आया था.

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