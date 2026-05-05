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एक कमरे में चल रहा स्कूल, परेशान ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव को लेकर दी ये चेतावनी

पलैल चंबल में एक ही कमरे में स्कूल चल रहा है, जिससे बच्चे और अभिभावक को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

PALAIL CHAMBAL SCHOOL BAD CONDITION
पलैल चंबल में स्कूलों की बदहाली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 12:29 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 12:35 PM IST

7 Min Read
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ठियोग: हिमाचल प्रदेश में एक ओर जहां राज्य सरकार जहां शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सुधारों के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है. एक ओर जहां सरकारी स्कूलों को सीबीएसई के साथ मर्ज किया जा रहा है. वहीं, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जो अभी तक मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम है. ऐसा ही स्कूल शिमला जिले के ठियोग की ग्राम पंचायत धगाली के पलैल चंबल गांव में है. यहां प्राइमरी और मिडिल स्कूल बदहाली के आंसू बहा रहे हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूल में सुविधाएं न मिलने से लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं और लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाने के लिए भी मजबूर हो गए हैं. ऐसे में अब ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव को लेकर चेतावनी दी है.

74 वर्षीय स्थानीय निवासी चेतराम का कहना है, "प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की अनदेखी आज बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है. लोग लोन लेकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके."

PALAIL CHAMBAL SCHOOL BAD CONDITION
एक ही कमरे में 5 कक्षाएं (ETV Bharat)

एक ही कमरे में चल रही 5 कक्षाएं

ठियोग विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव धगाली पंचायत के पलैल चंबल गांव में आजादी के 10 साल बाद यानी साल 1957 में ये स्कूल खुला था, लेकिन आज भी ये स्कूल मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. स्कूल की दीवारों में दरारें हैं और खिड़कियां भी टूट गई हैं. स्कूल की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते बरसात के दौरान यहां पर पानी टपकता रहता है, जिससे बच्चों के लिए यहां पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. पलैल चंबल का ये प्राइमरी स्कूल एक ही कमरे के सहारे है, एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चल रही हैं. इसी बात से स्कूल की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ही कमरे में शिक्षकों को 5 अलग-अलग कक्षाओं को पढ़ाना पढ़ता है. जिससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि शिक्षकों के लिए भी एक साथ बच्चों को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है.

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एक कमरे में चल रहा प्राइमरी स्कूल (ETV Bharat)

"कई बार बैठक का आयोजन करके शिक्षा विभाग को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन किसी के भी कानों में जूं तक नहीं रेंगती, जिसके चलते सभी लोग परेशान हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाए. हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस बारे में उचित कदम उठाए जाएं और स्कूल के लिए बजट दिया जाए, ताकि ये बच्चे अपने गांव में ही पढ़ाई कर सकें." - पायल वर्मा, एसएमसी प्रधान, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पलैल चंबल

प्राइमरी स्कूल में है सिर्फ एकमात्र अध्यापक

स्थानीय लोगों ने स्कूल की ऐसी हालत पर रोष व्यक्त करते हुए बताया कि शहर काफी दूर है और उनके पास आय के साधन कम है, ऐसे में वे शहर के अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्कूल पास में है उसमें अव्यवस्था का ऐसा आलम है कि एक ही कमरे में बच्चों को आलू की तरह ठूंसा गया है. जबकि हर कक्षा के लिए अलग-अलग कमरा और प्री नर्सरी समेत सभी विषयों के लिए दो से तीन अध्यापकों का होना भी बहुत जरूरी है. मगर इस स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है, जिसे बच्चोंं को पढ़ाना भी होता है और स्कूल की मैनेजमेंट भी करनी होती है. ऐसे में टीचर और बच्चों के साथ अभिभावक भी बेहद परेशान हैं.

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ग्रामीणों ने पंचायत चुनावों को लेकर दी चेतावनी (ETV Bharat)

पंचायत चुनाव को लेकर लोगों की चेतावनी

वहीं, अब स्थानीय लोगों ने स्कूल की बदहाली को लेकर मोर्चा खोल दिया है. पंचायत चुनाव नजदीक हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि उसी उम्मीदवार को उनका समर्थन मिलेगा, जो बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था को सुधारने की बात करेगा. धगाली पंचायत के पूर्व प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि जब वो प्रधान थे तो उन्होंने काफी कोशिश करके स्कूल के लिए कुछ बजट लाया था, लेकिन शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी आज बच्चों और ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है. इससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है.

गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पलैल चंबल के एकमात्र अध्यापक शिवलाल शर्मा, जो पढ़ाने से लेकर स्कूल के सभी अन्य कार्यों को करते हैं, उनका कहना है, "बच्चों को पढ़ाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं. स्कूल में सभी बच्चे एक साथ कमरे में बैठते हैं. स्कूल में पांचवी कक्षा तक 13 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि प्री नर्सरी में 3 बच्चे हैं, लेकिन अलग कमरा न होने के चलते उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है. बच्चों के अभिभावक भी बहुत परेशान हैं. अगर बजट का प्रबंध हो जाता तो स्कूल अच्छे से चलता."

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मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर बच्चे (ETV Bharat)

मिडिल स्कूल के भी हाल-बेहाल

वहीं, पलैल चंबल में प्राइमरी स्कूल से 500 मीटर दूरी पर मिडिल स्कूल है. ये मिडल स्कूल भी सामुदायिक भवन में चलाया जा रहा है, जिसका भी एक ही हॉल है और सभी बच्चे उस इकलौते हॉल में एक साथ पढ़ने को मजबूर हो गए हैं. सामुदायिक भवन में चल रहे इस मिडल स्कूल में आधुनिक उपकरण और अन्य सामग्री रखने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है. साथ ही बारिश के दौरान यहां पर छत टपकती है, तो बच्चों को खुद को, अपनी कॉपी-किताबें बचाना भी मुश्किल हो जाती हैं. गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पलैल चंबल के एसएमसी प्रधान दौलत राम टेक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार हमारे गांव और स्कूल की अनदेखी कर रही है. जिन हालातों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो देखकर बहुत बुरा लगता है.

"स्कूल के लिए बजट आया था, जिसका इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन अभी जो और बजट आना था, वो अभी तक स्कूल को नहीं मिला है. स्कूल से 500 मीटर दूर प्रार्थना सभा और शौचालय है. मिड डे मील का खाना खाने के लिए भी बच्चों को स्कूल से 500 मीटर दूर जाना पड़ता है. बारिश के दौरान बच्चों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. बच्चों को इतनी दूर शौचालय के लिए जाना पड़ता है, जिससे एक असुरक्षा का भाव रहता है. प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक तक इन बातों को पहुंचाया गया है, लेकिन कोई भी इन स्कूलों की सुध नहीं ले रहा है. जिससे ग्रामीणों में बहुत निराशा है. ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान जो हमारी समस्याओं को हल करने का आश्वासन देगा, हम लोग उसी के साथ चलेंगे." - प्रदीप, स्थानीय युवक, पलैल चंबल गांव

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Last Updated : May 5, 2026 at 12:35 PM IST

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