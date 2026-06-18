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संजौली स्कूल संचालिका हत्याकांड से दहशत में अभिभावक, बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

अभिभावकों की मांग पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है. पीटीए अध्यक्ष ने बताया कि एसपी शिमला ने उन्हें आश्वस्त किया है कि शुक्रवार से स्कूल परिसर के आसपास सुबह से शाम तक दो पुलिसकर्मी स्थायी रूप से तैनात रहेंगे. उन्होंने ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि पुलिस ने वारदात के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने के बाद स्कूल का माहौल धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है.

गुरुवार को स्कूल प्रबंधन और पीटीए प्रतिनिधियों ने SP शिमला से मुलाकात कर स्कूल परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग रखी. पीटीए अध्यक्ष सोनू चंदेल ने बताया कि मनीषा मित्तल हत्याकांड के बाद अभिभावकों और विद्यार्थियों में डर का माहौल था. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि स्कूल खुलने से लेकर छुट्टी तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि अभिभावक बिना चिंता के अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें.

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल की हत्या के बाद अब अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. स्कूल परिसर के बाहर हुई इस वारदात के बाद सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधन, पीटीए और अभिभावकों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है.

वहीं, प्रशासन ने स्कूल संचालन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा को स्कूल का प्रशासक नियुक्त किया है. यह फैसला हिमाचल पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसायटी, संजौली के तहत संचालित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल के सुचारू संचालन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत रखने के उद्देश्य से लिया गया है. प्रशासक को नई गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया भी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्कूल की व्यवस्था कानून और सोसायटी के नियमों के अनुसार आगे बढ़ सके.

स्कूल में पढ़ते हैं 800 से अधिक बच्चे

सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में फिलहाल 800 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं. स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पीटीए की ओर से अभिभावकों से अपील की गई है कि वे किसी तरह की अफवाह से बचें और बच्चों को सामान्य रूप से स्कूल भेजें.

हरियाणा के रोहतक से दोनों शूटर गिरफ्तार (ETV BHARAT)

40 घंटे में गिरफ्तार हुए थे दोनों आरोपी

बता दें कि संजौली में 13 जून को स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल की स्कूल गेट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और करीब 40 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सफेद रंग की स्विफ्ट कार से शिमला पहुंचे थे और पहचान छिपाने के लिए वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी. पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस हत्या की पूरी साजिश, इसके पीछे की वजह और अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

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