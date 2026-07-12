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स्कूल बैग के बढ़ते बोझ पर सख्ती, छात्रों के वजन का 10% से ज्यादा नहीं होगा बस्ता

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे उठाए गए कदमों की एक्शन रिपोर्ट भी समय पर कार्यालय को भेजें.

SCHOOL BAG WEIGHT SHIMLA
अब हल्का होगा स्कूल बैग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 3:26 PM IST

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शिमला: जिला शिमला के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है. बच्चों के स्कूल बैग का बढ़ता वजन लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ था. अब शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यार्थी के स्कूल बैग का वजन उसके शारीरिक वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही सभी स्कूलों को इन निर्देशों का तुरंत पालन करने और तय समय में कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भेजने के आदेश दिए गए हैं.

टाइम-टेबल में करना होगा बदलाव

उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक), जिला शिमला की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी विद्यालय अपनी टाइम-टेबल इस तरह तैयार करें, जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन केवल उसी दिन पढ़ाए जाने वाले विषयों की पुस्तकें और कॉपियां ही स्कूल लानी पड़ें. अनावश्यक किताबें, कॉपियां और अन्य सामग्री बैग में लाने से बचाने के लिए भी स्कूलों को आवश्यक कदम उठाने होंगे.

School Bag Weight Shimla
उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) की ओर से जारी निर्देश (NOTIFICATION)

एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों का होगा पालन

शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की ओर से स्कूल बैग के वजन को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं. विभाग का मानना है कि भारी स्कूल बैग बच्चों के शारीरिक विकास, रीढ़ की हड्डी और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. इसलिए इस विषय को गंभीरता से लेने की जरूरत है.

स्कूलों से मांगी गई एक्शन रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे नए आदेशों के पालन के लिए उठाए गए कदमों की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) निर्धारित प्रारूप में तय समय के भीतर कार्यालय को भेजें. विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक शारीरिक बोझ से राहत मिल सके और उनके बेहतर स्वास्थ्य तथा समग्र विकास के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जा सके.

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