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सुरक्षा की गुहार अनसुनी, मनीषा मित्तल हत्याकांड पर सुलग उठा शिमला, शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट

पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या मामले में गुस्सा है. शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट

मनीषा मित्तल हत्याकांड पर सुलग उठा शिमला
मनीषा मित्तल हत्याकांड पर सुलग उठा शिमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 7:13 PM IST

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शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है. लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वो महिला, जिसने अपनी जान को खतरा होने की आशंका पहले ही सार्वजनिक रूप से जताई थी, उसे समय रहते सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकी?

ऐसे में ये मामला प्रशासनिक संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. उधर, शिमला स्थित पीटरहॉफ में प्रधान और उप प्रधानों को शपथ दिलाने पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से बात की. इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताते हुए पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है. जांच के हर पहलू की पड़ताल की जाएगी. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या चूक सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

मनीषा मित्तल हत्याकांड पर सुलग उठा शिमला (ETV Bharat)

पहले ही जता दी थी आशंका

बता दें कि मनीषा मित्तल ने अपनी हत्या से पहले सोशल मीडिया पर खुलकर कहा था कि उन्हें अपनी जान का खतरा है. इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी अपने भाई और परिचितों तक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता पहुंचाई थी. बावजूद इसके, उनकी आशंकाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और अब उनकी मौत के बाद पूरे प्रदेश में व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई है. भट्टाकुफर स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल में हुई इस वारदात के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन घटना के कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक आरोपियों का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है. इससे लोगों में और अधिक नाराजगी देखी जा रही है. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठ रही है.

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