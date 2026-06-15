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सुरक्षा की गुहार अनसुनी, मनीषा मित्तल हत्याकांड पर सुलग उठा शिमला, शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है. लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वो महिला, जिसने अपनी जान को खतरा होने की आशंका पहले ही सार्वजनिक रूप से जताई थी, उसे समय रहते सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकी?

ऐसे में ये मामला प्रशासनिक संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. उधर, शिमला स्थित पीटरहॉफ में प्रधान और उप प्रधानों को शपथ दिलाने पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से बात की. इस घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताते हुए पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है. जांच के हर पहलू की पड़ताल की जाएगी. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या चूक सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.