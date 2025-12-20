ETV Bharat / state

लाठी नहीं, मेहनत का सहारा: सरस मेले में बुजुर्गों ने दिखाया 'आत्मनिर्भर हिमाचल'

रिज मैदान पर लगा खंड वृद्धजन फेडरेशन, चौपाल का स्टाल ( ETV Bharat )

शिमला: शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सजे सरस मेले में हर ओर हस्तशिल्प, पारंपरिक पकवान और स्थानीय उत्पादों की रौनक है. लेकिन इसी भीड़ के बीच एक ऐसा स्टाल भी है, जहां लोग सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि वहां बैठे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने और उनकी संघर्षभरी कहानी सुनने के लिए रुक रहे हैं. यह स्टाल है 'खंड वृद्धजन फेडरेशन, चौपाल (नेरवा)' का. यह स्टाल केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं है, बल्कि हिमाचल के उन बुजुर्गों के स्वाभिमान की कहानी है, जिन्होंने उम्र को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया और बुढ़ापे की लाठी को किनारे रख उद्यमिता का हाथ थाम लिया. सरस मेले में बुजुर्गों ने दिखाया 'आत्मनिर्भर हिमाचल' (ETV Bharat) 60 से 90 वर्ष तक की उम्र के बुजुर्ग यहां पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों से बने उत्पाद बेच रहे हैं. उनके चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का गर्व साफ दिखाई देता है. 2014 से शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का सफर खंड वृद्धजन फेडरेशन की शुरुआत वर्ष 2014 के आसपास हेल्पएज इंडिया और हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HPSRLM) के संयुक्त प्रयास से हुई थी. चौपाल ब्लॉक के 57 गांवों में 80 स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनसे करीब 1000 बुजुर्ग जुड़े हुए हैं. इन सभी समूहों को मिलाकर इस फेडरेशन का गठन किया गया. फेडरेशन का मुख्यालय और मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट नेरवा में स्थित है. यहां आधुनिक मशीनों की मदद से स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग की जाती है. उत्पादन से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग तक की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी मोर सिंह संभालते हैं, जो इस फेडरेशन के मैनेजर हैं. अनुभव, मेहनत और जिम्मेदारी का अनोखा संगम इस फेडरेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी संरचना है. इसमें 60 साल से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं. उद्देश्य साफ है कि इस उम्र में कोई भी खुद को बोझ या असहाय न समझे. यहाँ बुजुर्ग अपने अनुभव, मेहनत और अनुशासन से दोबारा खुद को समाज के लिए उपयोगी साबित कर रहे हैं. खंड वृद्धजन फेडरेशन द्वारा बनाए गए उत्पाद (ETV Bharat) फेडरेशन में कई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पूर्व सैनिक भी शामिल हैं. ये बुजुर्ग प्रबंधन, लेखा-जोखा और मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं. वहीं किसान वर्ग से जुड़े बुजुर्ग अपनी जमीन पर उगाए जाने वाले सेब, बुरांश, अदरक, लहसुन और मिर्च जैसी फसलों की शुद्धता सुनिश्चित करते हैं. 'देव भूमि फार्म फ्रेश' ब्रांड बना पहचान