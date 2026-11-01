ETV Bharat / state

शिमला के संकट मोचन मंदिर में सेंधमारी, अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम

संकटमोटन मंदिर शिमला ( FILE PHOTO )

शिमला: राजधानी शिमला में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. यहां के एक प्रमुख मंदिर संकट मोचन मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. अज्ञात व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह से भगवान के चांदी के तीन मुकुट और माता सीता की करीब एक तोला वजनी सोने की नथ चोरी कर ले गया. इसके अलावा मंदिर में रखे दानपात्र से भी नकदी चोरी की गई है. घटना के सामने आने के बाद जिला शिमला पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

एसपी शिमला गौरव सिंह के अनुसार, चोरी की इस घटना के संबंध में पुलिस थाना पश्चिम में 1 नवंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) और 305(D) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.