शिमला के संकट मोचन मंदिर में सेंधमारी, अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम
शिमला के संकटमोचन मंदिर में चोरी की वारदात, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तस्वीर जारी की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:59 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. यहां के एक प्रमुख मंदिर संकट मोचन मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. अज्ञात व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह से भगवान के चांदी के तीन मुकुट और माता सीता की करीब एक तोला वजनी सोने की नथ चोरी कर ले गया. इसके अलावा मंदिर में रखे दानपात्र से भी नकदी चोरी की गई है. घटना के सामने आने के बाद जिला शिमला पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.
एसपी शिमला गौरव सिंह के अनुसार, चोरी की इस घटना के संबंध में पुलिस थाना पश्चिम में 1 नवंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) और 305(D) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.
CCTV फुटेज में दिखाई दिया संदिग्ध
जांच के दौरान मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया है. पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर आम जनता के साथ साझा करते हुए लोगों से उसकी पहचान करने और उसके बारे में कोई भी जानकारी होने पर पुलिस को सूचित करने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि संदिग्ध के संबंध में मिलने वाली जानकारी जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. फिलहाल पुलिस चोरी की घटना में संलिप्त व्यक्ति का पता लगाने के लिए प्रयास कर रही है.
पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील
जिला शिमला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति साझा की गई तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति को पहचानता है या उसके संबंध में कोई जानकारी रखता है, तो तुरंत पुलिस थाना बालूगंज अथवा जिला शिमला पुलिस को सूचित करे. जानकारी देने के लिए पुलिस ने संपर्क नंबर 0177-2830193 (लैंडलाइन) और 8894728013 (एसएचओ वेस्ट) जारी किए हैं. बता दें कि संकटमोचन मंदिर शिमला के प्रमुख मंदिरों में से एक है. यहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं और काफी चहल पहल रहती है. मंदिर में चोरी की घटना सामने आने के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. लोग इस बात से भी हैरान हैं कि कैसे इतने बड़े मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है.
ये भी पढ़ें: नीम करौली बाबा का हिमाचल कनेक्शन, 'हनुमान अंश' फिल्म के बाद आस्था का केंद्र बना शिमला का ये मंदिर
ये भी पढ़ें: अब घर बैठे मिलेगी जमाबंदी, राजस्व अदालतों के चक्कर भी होंगे कम, हिमाचल की 479 अदालतें ऑनलाइन