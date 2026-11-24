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जंगल में गाड़ रखे थे चोरी किए हुए सोने-चांदी के आभूषण, शिमला के संकटमोचन मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

शिमला के संकटमोचन मंदिर में चोरी करने वाला गिरफ्तार ( @SHIMLA-POLICE )

शिमला: शिमला स्थित प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने मंदिर से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को जंगल में गाड़कर छिपा रखा था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई पूरी संपत्ति बरामद कर ली है. पुलिस के मुताबिक, बरामद सामान की पहचान मंदिर के ट्रस्टी ने भी कर ली है. इस तरह पुलिस ने चोरी की गई संपत्ति की 100 फीसदी बरामदगी कर ली है.

CCTV हुई पहचान, शिमला का रहने वाला है आरोपी