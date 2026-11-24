जंगल में गाड़ रखे थे चोरी किए हुए सोने-चांदी के आभूषण, शिमला के संकटमोचन मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
आरोपी शिमला का ही रहने वाला है. चोरी करने के बाद उसने जंगल में चोरी किया हुआ सामान छुपा दिया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 1:23 PM IST
शिमला: शिमला स्थित प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने मंदिर से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को जंगल में गाड़कर छिपा रखा था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई पूरी संपत्ति बरामद कर ली है. पुलिस के मुताबिक, बरामद सामान की पहचान मंदिर के ट्रस्टी ने भी कर ली है. इस तरह पुलिस ने चोरी की गई संपत्ति की 100 फीसदी बरामदगी कर ली है.
CCTV हुई पहचान, शिमला का रहने वाला है आरोपी
पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को संकटमोचन मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई थी. चोर ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सोने-चांदी के आभूषणों के साथ दानपात्रों में रखी नकदी भी चोरी कर ली थी. मामले में पुलिस थाना पश्चिम, शिमला में केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए गए. पुलिस के मुताबिक, इन साक्ष्यों के आधार पर चोरी की वारदात में संलिप्त हितेन्द्र कंवर उर्फ बंटी, निवासी सुन्नी, जिला शिमला की पहचान हुई.
कमयाणा के जंगल में छिपा रखा था चोकी का सामान
मामले की आगामी जांच के दौरान 23 नवंबर को आरोपी हितेन्द्र कंवर को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर कमयाणा (भराड़ी) के समीप जंगल से मंदिर की चोरी हुई संपत्ति बरामद की गई. आरोपी ने चोरी किए गए सामान को जंगल में गाड़कर छिपा रखा था. बरामद सामान में हनुमान जी की गदाएं, चांदी के मुकुट, छत्र, पायल, कड़े, कुंडल, कटोरियां, चम्मच, हार, चांदी की जोत और चरण पादुकाएं सहित विभिन्न धार्मिक आभूषण और अन्य वस्तुएं शामिल हैं. पुलिस ने सभी वस्तुओं को कब्जे में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि चोरी की गई संपत्ति की 100 फीसदी बरामदगी कर ली गई है.
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि संकटमोचन मंदिर चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए सभी आभूषण और अन्य सामान भी बरामद कर लिए गए हैं. आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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