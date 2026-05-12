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घर की छत से ईंट गिरने के कारण 14 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला, ठेकेदार समेत इनकी भी हुई गिरफ्तारी

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन से ईंट गिरने के कारण नौवीं कक्षा के छात्र तनिष कौशल की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दर्दनाक हादसे में संजौली थाना पुलिस ने भवन मालिक के बाद अब कार्य में लगे ठेकेदार और मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान ठेकेदार अवनीत (32), निवासी कोटली (मंडी) और मिस्त्री मोहम्मद इकबाल (47), निवासी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है.

11 दिनों तक आईजीएमसी में लड़ा जिंदगी की जंग

यह हादसा 29 अप्रैल को पेश आया था, जब संजौली का रहने वाला 14 वर्षीय तनिष कौशल स्कूल से वापस घर लौट रहा था. रास्ते में एक निर्माणाधीन भवन के पास ऊपर से अचानक एक ईंट उसके सिर पर आ गिरी. सिर पर गहरी चोट लगने के कारण तनिष लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. उसे तुरंत आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया परिजनों के अनुसार, तनिष को बचाने के लिए 11 यूनिट खून भी चढ़ाया गया, लेकिन 11 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद रविवार सुबह उसने अस्पताल में अंतिम सांस ली.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ी भारी