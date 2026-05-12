घर की छत से ईंट गिरने के कारण 14 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला, ठेकेदार समेत इनकी भी हुई गिरफ्तारी
संजौली में निर्माणाधीन भवन से ईंट गिरने से छात्र की मौत मामले में ठेकेदार,मिस्त्री गिरफ्तार. अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 8:57 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 9:47 AM IST
शिमला: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवन से ईंट गिरने के कारण नौवीं कक्षा के छात्र तनिष कौशल की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस दर्दनाक हादसे में संजौली थाना पुलिस ने भवन मालिक के बाद अब कार्य में लगे ठेकेदार और मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान ठेकेदार अवनीत (32), निवासी कोटली (मंडी) और मिस्त्री मोहम्मद इकबाल (47), निवासी सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है.
11 दिनों तक आईजीएमसी में लड़ा जिंदगी की जंग
यह हादसा 29 अप्रैल को पेश आया था, जब संजौली का रहने वाला 14 वर्षीय तनिष कौशल स्कूल से वापस घर लौट रहा था. रास्ते में एक निर्माणाधीन भवन के पास ऊपर से अचानक एक ईंट उसके सिर पर आ गिरी. सिर पर गहरी चोट लगने के कारण तनिष लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. उसे तुरंत आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया परिजनों के अनुसार, तनिष को बचाने के लिए 11 यूनिट खून भी चढ़ाया गया, लेकिन 11 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद रविवार सुबह उसने अस्पताल में अंतिम सांस ली.
सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ी भारी
हादसे के बाद तनिष की मां और परिजनों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की भारी कमी के आरोप लगाए थे. परिवार का कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर राहगीरों की सुरक्षा के लिए जाली या उचित घेराबंदी की गई होती, तो तनिष आज जिंदा होता. स्थानीय लोगों में भी इस लापरवाही को लेकर खासा रोष है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि शहर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों की भी सुरक्षा जांच की जाए ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े.
इस मामले में पुलिस मकान मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. अब दो और गिरफ्तारियां हुई हैं. एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि जांच के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को नियमानुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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