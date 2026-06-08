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राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं के लिए नई खेल नीति लाएगी सुक्खू सरकार, यहां 10 करोड़ से बन रहा स्टेडियम

सीएम सक्खू ने संजौली में ₹3.18 करोड़ के स्टेडियम का उद्घाटन किया. वॉलीबॉल प्रतियोगिता' का शुभारंभ कर खिलाड़ियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं.

संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन
संजौली में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
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शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के संजौली में ₹3.18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया. इस आधुनिक स्टेडियम में स्थानीय युवाओं और खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक खुला मैदान, ओपन हॉल, रसोईघर और सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं.

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला के तहत आयोजित प्रदेश की पहली ‘चिट्टा जागरूकता वॉलीबॉल प्रतियोगिता’ का भी विधिवत शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता की भव्य ट्रॉफी का अनावरण करते हुए विजेता टीम के लिए ₹1 लाख की नकद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की.

प्रदेशभर से पहुंचीं 13 टीमों के मार्चपास्ट की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी युवा खिलाड़ियों और दर्शकों को नशा निवारण की शपथ दिलाई. युवाओं को खेलों की मुख्यधारा से जोड़ने और नशे के खिलाफ इस जंग को तेज करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने संजौली मैदान के आगामी विकास व विस्तार के लिए ₹1 करोड़ जारी करने, क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की बड़ी घोषणाएं भी कीं.

वॉलीबॉल प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण
वॉलीबॉल प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat)

राष्ट्रीय विजेताओं के लिए आएगी नई नीति

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में ‘खेलो इंडिया’ जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है और संबंधित विभाग को इसके लिए आवश्यक ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम चमकाने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है. इसके साथ ही अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले होनहारों को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही एक नई खेल नीति लागू की जाएगी. साथ ही शिमला के समीप घटासनी में भी ₹10 करोड़ की लागत से एक और अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है.'

अपने छात्र जीवन को याद कर भावुक हुए मुख्यमंत्री

अपने स्कूली और कॉलेज के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने खुद छात्र जीवन में खेल प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है. इसलिए मैं एक खिलाड़ी के जीवन की ज़मीनी समस्याओं और उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से समझता हूँ." उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने डाइट मनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है. अब राज्य के भीतर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को प्रतिदिन ₹400 और राज्य से बाहर जाने पर ₹500 डाइट मनी दी जा रही है. इसके साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करने पर हवाई यात्रा की विशेष सुविधा भी सरकार की तरफ से जोड़ी गई है.

इस अवसर पर स्थानीय विधायक हरीश जनारथा ने संजौली के ऐतिहासिक मैदान को एक भव्य बहुउद्देशीय स्टेडियम का रूप देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि संजौली मैदान शिमला शहर के सबसे पुराने और लोकप्रिय खेल मैदानों में से एक रहा है, जिसे आधुनिक रूप देने की स्थानीय युवाओं की मांग आज पूरी हो गई है. जनारथा ने कहा कि शिमला शहर के अन्य खेल मैदानों का भी इसी तर्ज पर सौंदर्यीकरण और विकास किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी को नशे की दलदल से दूर रखकर खेल के मैदान तक लाया जा सके.

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