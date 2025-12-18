ETV Bharat / state

संजौली की विवादित मस्जिद की ऊपरी हिस्सों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू, हिंदू संघर्ष समिति ने दी थी ये चेतावनी

संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि, "ऊपर की एक मंजिल को भी हटाया जा रहा है. इन दिनों मौसम भी खराब हो रहा है ऐसे में मजदूर नहीं मिलते हैं. अब जब मजदूर मिल गए हैं जल्द से जल्द इसको तोड़ा जाएगा. तोड़ने में जो भी खर्च होगा उसे मस्जिद कमेटी वहन करेगी."

शिमला: संजौली की विवादित मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की ऊपरी मंजिल को हटाना शुरू कर दिया है. गुरुवार (18 दिसंबर) को ऊपर की दो मंजिल को तोड़ने का काम शुरू करवा दिया है. संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अब ऊपर की एक मंजिल को भी हटाया जा रहा है. इससे पहले ऊपर की दो मंजिल को हटा दिया गया है.

क्या है संजौली मस्जिद विवाद?

बता दें कि, एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने 2024 में पहले 5 अक्टूबर को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया था. फिर इसी केस में 3 मई साल 2025 को एमसी कोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश जारी किए थे. उसी आदेश को वक्फ बोर्ड एवं मस्जिद कमेटी संजौली ने चुनौती दी हुई है.

विवादित मस्जिद की ऊपरी हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू (ETV Bharat)

अगस्त 2024 में मल्याणा क्षेत्र में एक झगड़े के बाद विशेष समुदाय के युवक संजौली मस्जिद में आकर छिप गए थे. स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया तो मस्जिद में अवैध निर्माण का केस फिर से सुर्खियों में आया. इसके बाद शिमला में संजौली उपनगर में 11 सितंबर 2024 को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. हिंदू संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर में लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा तो मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए खुद मस्जिद कमेटी आगे आई. साल 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में इस मामले पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध प्रवासियों के साथ जोड़ा. अनिरुद्ध सिंह ने 4 सितंबर को जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, उसका मालिकाना हक सरकार का बताया.

क्या हैं स्थानीय लोगों के आरोप?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि, हफ्ते भर यहां मस्जिद में कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन शुक्रवार को जुम्मे पर बाहरी राज्यों के लोग यहां नमाज पढ़ने के लिए आते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नगर निगम आयुक्त की अदालत से मस्जिद तोड़ने का फैसला दिया जा चुका है. जिला अदालत भी वक्फ बोर्ड के साथ संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर चुकी है, तो यहां गतिविधियां क्यों बंद नहीं करवाई जा रही है?

ये भी पढ़ें: हिंदू संघर्ष समिति का ऐलान- वक्फ बोर्ड-नगर निगम मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं तो कारसेवा को तैयार

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद के बाद एक और बड़ा विवाद, नेरवा में सरकारी जमीन पर 3 अवैध मस्जिद बनाने के आरोप