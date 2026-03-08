ETV Bharat / state

बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई, इस मुद्दे पर होने है फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से बीते साल राष्ट्रीय सुर्खियां बनाने लाने वाले संजौली मस्जिद मामले में सोमवार (9 मार्च को) हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. देश भर में चर्चित रहे इस मामले पर सोमवार को हिमाचल हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत सुनवाई करेगी. शिमला के उपनगर संजौली में अवैध रूप से मस्जिद निर्माण के इस मामले में अब मस्जिद की निकली दो मंजिलों को लेकर फैसला होना है. इससे पहले बीते साल दिसंबर महीने में उच्च न्यायालय ने मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को लेकर स्टेटस को यानी यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे.

3 दिसंबर को जस्टिस अजय मोहन गोयल ने सुना था मामला

मामला बीते साल दिसंबर महीने में हिमाचल उच्च न्यायालय पहुंचा. 3 दिसंबर 2025 को न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय मोहन गोयल ने प्रतिवादी शिमला नगर निगम को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा. इस दौरान जस्टिस गोयल ने अगले आदेशों तक मस्ज़िद के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए. साथ ही वक़्फ़ बोर्ड को दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को ध्वस्त करने के भी आदेश दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं ऊपरी तीन मंजिलें हटाने आश्वासन दिया था जो रिकॉर्ड पर है. इस पर नगर निगम शिमला के आयुक्त ने 05 सितंबर 2024 को आदेश भी पारित किए हैं.