शिमला में नशे की खेप के साथ दो युवक गिरफ्तार, बैग से चिट्टा और एमडीएमए बरामद
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों तक नशीले पदार्थ कहां से पहुंचे और इन्हें कहां सप्लाई किया जाता था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 3:20 PM IST
शिमला: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने राजधानी के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके संजौली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 7 ग्राम एमडीएमए (MDMA) बरामद हुआ है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
एसपी शिमला गौरव सिंह के अनुसार, 4 सितंबर शाम संजौली थाना पुलिस की टीम लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास गश्त पर मौजूद थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति बतीश कॉलोनी के पास चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थ बेचने की नीयत से घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्धों की तलाश शुरू की.
बैग की तलाशी में मिला नशा
पुलिस ने दोनों संदिग्धों के बैग की तलाशी ली. इस दौरान करीब 24 ग्राम चिट्टा/हेरोइन और लगभग 7 ग्राम MDMA बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब बरामद नशीले पदार्थ की सप्लाई और आरोपियों के संपर्कों की जानकारी जुटा रही है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलदेव सिंह, निवासी सेक्टर 41-डी, चंडीगढ़ और साहिल, निवासी सुन्नी, जिला शिमला के रूप में हुई है.
एसपी शिमला ने बताया कि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों तक नशीले पदार्थ कहां से पहुंचे थे और इन्हें आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नशे के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.
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