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सुरंगों में ब्लास्टिंग से घरों में आई दरारें, आबादी के नीचे निर्माण से बढ़ी चिंता, सड़कों पर उतरे शिमलावासी!

पूरी जिंदगी की कमाई से बनाए 'महल' जैसे घर, अब इनमें रहने से भी डर रहे लोग

सुरंगों में ब्लास्टिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग
सुरंगों में ब्लास्टिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:13 PM IST

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शिमला: शिमला के संजौली और भट्ठाकुफर इलाके में आबादी के नीचे बन रही जुड़वां सुरंगों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता अब विरोध प्रदर्शन तक पहुंच गई है. रविवार देर शाम भट्ठाकुफर, शांति विहार, चलौंठी, संजौली और आसपास के वार्डों के लोगों ने संजौली बाजार में रैली निकालकर सुरंग निर्माण और ब्लास्टिंग को लेकर विरोध जताया. लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान हो रही कंपन और ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आई हैं और कुछ पुराने भवनों की दरारें भी बढ़ी हैं. स्थानीय लोगों ने कहना है कि उनकी चिंता सिर्फ निर्माण कार्य को लेकर नहीं, बल्कि अपने घरों और जान-माल की सुरक्षा को लेकर है. लोगों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से मामले को गंभीरता से लेने और निर्माण से जुड़े सुरक्षा पहलुओं की जांच कराने की मांग की.

'सुरंग निर्माण ने प्रभावित 400 घर'

शांति विहार वार्ड के पार्षद विनीत शर्मा ने आरोप लगाया कि चलौंठी से भट्ठाकुफर के बीच सुरंग निर्माण शुरू होने के बाद लोगों के घरों में दरारें पड़नी शुरू हुई हैं. उनका दावा है कि करीब 400 घर सुरंग निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के बावजूद अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो उन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है. प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने भवनों की सुरक्षा जांच और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई.

स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर जताया विरोध
स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर जताया विरोध (ETV BHARAT)

स्थानीय लोगों का कहना है कि शांति विहार और आसपास के क्षेत्र में कई मकानों में दरारें सामने आई हैं. लोगों के अनुसार कुछ भवनों के फर्श, दीवारों और अन्य हिस्सों में दरारें दिखाई दे रही हैं. लगातार कंपन के कारण उनकी चिंता बढ़ रही है. इसी वजह से वे सुरंग निर्माण के पूरे एलाइनमेंट और इसके आसपास के भवनों की सुरक्षा की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं.

सुरंग निर्माण में अनियमितता का आरोप

भट्ठाकुफर वार्ड के पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि टनल निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है, जिसका असर लोगों के घरों पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के भवनों को नुकसान हुआ है, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. पार्षद ने मांग की कि सुरंग का निर्माण निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत और सक्षम कंपनी के माध्यम से कराया जाए, ताकि आबादी वाले क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा से समझौता न हो.

सुरंगों में ब्लास्टिंग से घरों में आई दरारें
सुरंगों में ब्लास्टिंग से घरों में आई दरारें (ETV BHARAT)

सुरक्षा ऑडिट और भवनों के सर्वे की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है. उनका कहना है कि सुरंग निर्माण से पहले और वर्तमान स्थिति के बीच भवनों की हालत का वैज्ञानिक तरीके से आकलन होना चाहिए. इसके लिए विशेषज्ञों की टीम गठित कर भवनों की संरचनात्मक स्थिति की जांच कराने की मांग की गई है. लोगों का कहना है कि सर्वे से यह पता चल सकेगा कि किन भवनों में पहले से दरारें थीं और किन जगहों पर निर्माण के दौरान नई दरारें सामने आई हैं.

आईआईटी और विशेषज्ञों से जांच की मांग

स्थानीय भवन मालिक पहले भी पूरे क्षेत्र की जांच स्वतंत्र विशेषज्ञों से कराने की मांग कर चुके हैं. उनकी मांग है कि भूवैज्ञानिक, जियो-टेक्निकल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और टनल विशेषज्ञों की टीम सुरंग के एलाइनमेंट और उसके ऊपर बने भवनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की जांच करे. स्थानीय लोगों ने सुरंग के पुराने और नए एलाइनमेंट से जुड़े तकनीकी दस्तावेज और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई है.

लोगों ने संजौली से माल रोड तक निकाली रैली
लोगों ने संजौली से माल रोड तक निकाली रैली (ETV BHARAT)

पहले भी सामने आ चुका है मकानों में दरारों का मामला

संजौली-भट्ठाकुफर-चलौंठी क्षेत्र में टनल और फोरलेन निर्माण को लेकर इससे पहले भी मकानों में दरारों और जमीन से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. नवंबर 2025 में प्रशासन ने भट्ठाकुफर क्षेत्र में भूस्खलन और आसपास के मकानों में संरचनात्मक दरारों के बाद टनल से जुड़े खुदाई, ब्लास्टिंग और अन्य निर्माण कार्यों को रोकने के निर्देश दिए थे. जनवरी 2026 में चलौंठी में भी टनल निर्माण के दौरान एक भवन में दरारें आने के बाद 15 परिवारों को बाहर निकालना पड़ा था.

ब्लास्टिंग पर NHAI का अलग पक्ष

वहीं, NHAI ने स्थानीय लोगों के आरोपों के बीच कहा है कि सुरंग निर्माण से जुड़ी ब्लास्टिंग गतिविधियां नवंबर 2025 में ही रोक दी गई थीं और इसके बाद ब्लास्टिंग नहीं की गई. NHAI के अनुसार प्रभावित स्थानों पर ग्राउटिंग, स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग, दरारों की सीलिंग और मरम्मत सहित जरूरी इंजीनियरिंग उपाय किए गए हैं. प्राधिकरण ने कहा है कि निर्माण के दौरान निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों और सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है तथा प्रभावित लोगों के साथ बातचीत भी की जा रही है. लोगों का कहना- निर्माण नहीं, सुरक्षा हमारी चिंता

घरों में रहने से भी डर रहे लोग
घरों में रहने से भी डर रहे लोग (ETV BHARAT)

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास या फोरलेन परियोजना के खिलाफ नहीं हैं. उनकी मुख्य चिंता यह है कि घनी आबादी के नीचे सुरंग निर्माण के दौरान मकानों और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. लोगों ने मांग की है कि भवनों का वैज्ञानिक सर्वे, सुरंग के एलाइनमेंट की स्वतंत्र जांच और सुरक्षा ऑडिट होने के बाद ही आगे की निर्माण गतिविधियों को लेकर फैसला किया जाए. लोगों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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