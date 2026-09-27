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सुरंगों में ब्लास्टिंग से घरों में आई दरारें, आबादी के नीचे निर्माण से बढ़ी चिंता, सड़कों पर उतरे शिमलावासी!

सुरंगों में ब्लास्टिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग ( ETV BHARAT )

शिमला: शिमला के संजौली और भट्ठाकुफर इलाके में आबादी के नीचे बन रही जुड़वां सुरंगों को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता अब विरोध प्रदर्शन तक पहुंच गई है. रविवार देर शाम भट्ठाकुफर, शांति विहार, चलौंठी, संजौली और आसपास के वार्डों के लोगों ने संजौली बाजार में रैली निकालकर सुरंग निर्माण और ब्लास्टिंग को लेकर विरोध जताया. लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान हो रही कंपन और ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आई हैं और कुछ पुराने भवनों की दरारें भी बढ़ी हैं. स्थानीय लोगों ने कहना है कि उनकी चिंता सिर्फ निर्माण कार्य को लेकर नहीं, बल्कि अपने घरों और जान-माल की सुरक्षा को लेकर है. लोगों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से मामले को गंभीरता से लेने और निर्माण से जुड़े सुरक्षा पहलुओं की जांच कराने की मांग की.