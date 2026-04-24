KNH से गायनी को IGMC शिफ्ट करने का डॉक्टर एसोसिएसन ने किया विरोध, जानें क्या कहा
KNH से गायनी यूनिट को IGMC स्थानांतरित करने का विरोध. सैमडकोट का कहना है कि इससे इलाज और छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 8:20 AM IST
शिमला: स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स (सैमडकोट) ने कमला नेहरू अस्पताल (KNH) से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग इकाई को स्थानांतरित कर प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग को विभाजित करने के सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध जताया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष बलबीर वर्मा ने इस फैसले को एकतरफा, अतार्किक और स्थापित चिकित्सा व शैक्षणिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है.
इस निर्णय से केएनएच में प्रस्तावित आईवीएफ केंद्र, भ्रूण चिकित्सा इकाई और ऑन्कोलॉजी सेंटर महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई है. एसोसिएशन का मानना है कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. एसोसिएशन का कहना है कि केएनएच की नवजात चिकित्सा इकाई पिछले दो दशकों से उत्कृष्ट सेवाएं दे रही है और यहां 22 बेड, 5 वेंटिलेटर और 6 सीपीएपी मशीनें उपलब्ध हैं. यहां तक कि एम्स बिलासपुर जैसे संस्थानों से भी रेफरल आते हैं.
समन्वय में आएगी कमी
बलवीर वर्मा ने कहा कि 'ओबीजी और गायनी विभाग विश्वभर में एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करता है, जहां समन्वित रोगी देखभाल और बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित होता है. प्रसूति और स्त्री रोग को अलग करने से न केवल मरीजों के इलाज की गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि चिकित्सा शिक्षा पर भी गंभीर असर पड़ेगा. एसोसिएशन का मानना है कि विभाग के विभाजन से स्वास्थ्य सेवाओं में समन्वय की कमी आएगी और इलाज में देरी, कार्यकुशलता में गिरावट, उपचार के मानकों में कमी आ सकती है.'
छात्रों की पढ़ाई होगी प्रभावित
एसोसिएशन ने कहा कि इस कदम से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई प्रभावित होगी. 60-60 छात्रों के दो अलग शिक्षण अनुभाग बनाने का प्रस्ताव एनएमसी के मानकों के अनुरूप नहीं है और इसे अव्यावहारिक बताया गया है. एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जनहित में इस फैसले को वापस लिया जाए. एसोसिएशन ने कहा कि आइजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का हवाला इस निर्णय को सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यह सुविधा सप्ताह में केवल तीन दिन उपलब्ध है और बहुत कम मरीजों को इसकी आवश्यकता होती है. अधिकांश उपचार पारंपरिक तरीकों से ही होता है. रोबोटिक सर्जरी में सभी फैकल्टी को प्रशिक्षण दिया जाए और केएनएच में ही अलग रोबोटिक सर्जरी केंद्र स्थापित किया जाएं, बिना विभाग को विभाजित किए.
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