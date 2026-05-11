शिमला से हमीरपुर तक बदलेगी शहर की तस्वीर, CM सुक्खू ने इतने करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, तय हुई डेडलाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण करना नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के अनुसार आधुनिक शहर तैयार करना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 5:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला और हमीरपुर में बनने वाले बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की. राज्य सरकार शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र को आधुनिक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) के रूप में विकसित करने जा रही है, जबकि हमीरपुर में नया सिटी सेंटर बनाया जाएगा. इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 470 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
शिमला में बनेगा आधुनिक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला के सब्जी मंडी क्षेत्र में बनने वाला CBD प्रोजेक्ट राजधानी की शहरी व्यवस्था को नई दिशा देगा. इस परियोजना पर कुल 330 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे दो चरणों में तैयार किया जाएगा. पहले चरण के लिए 210 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 160 करोड़ रुपये पहले ही शिमला नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक कमर्शियल स्पेस, स्मार्ट पार्किंग, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और बेहतर शहरी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी.
तय हुई खाली करवाने की डेडलाइन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में देरी न करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट समय सीमा तय की. उन्होंने शिमला नगर निगम को 11 मई तक 53 आवास, छह शेड और SJPNL कार्यालय खाली करवाने को कहा. इसके अलावा 15 मई तक पार्षद कार्यालय और खाद्य सुरक्षा कार्यालय को भी खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि 21 मई तक पांच दुकानों को भी हटाया जाए ताकि ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो सके. उन्होंने 11 जुलाई 2026 तक पूरे क्षेत्र को निर्माण कार्य के लिए पूरी तरह खाली करने और अगस्त 2026 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए.
हमीरपुर में बनेगा आधुनिक सिटी सेंटर
बैठक में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में प्रस्तावित 140 करोड़ रुपये के सिटी सेंटर प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की. यह परियोजना पुराने बस स्टैंड की जगह विकसित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नया बस स्टैंड जल्द तैयार होने वाला है, जिसके बाद इस महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए 80 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि बाकी राशि PPP मॉडल के तहत जुटाई जाएगी. सिटी सेंटर में आधुनिक व्यापारिक सुविधाएं, पार्किंग और सार्वजनिक उपयोग के कई ढांचे विकसित किए जाएंगे.
शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण करना नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के अनुसार आधुनिक और व्यवस्थित शहर तैयार करना है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रक्रियाएं तय समय सीमा में पूरी हों ताकि लोगों को जल्द इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके.
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