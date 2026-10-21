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शुरु होने जा रहा खेल 'महाकुंभ', इन स्पोर्ट्स इवेंट्स का होगा आयोजन, विजेताओं के लिए 21 लाख का इनाम

25 अक्टूबर को होगा शुभारंभ. विक्रमादित्य सिंह रहेंगे मौजूद ( ETV Bharat )

शिमला: एचपी स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड एनवायरनमेंट एसोसिएशन शिमला की ओर से शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में खेल महाकुंभ का आयोजन 25 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक किया जाएगा. 22 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की थीम 'खेलेंगे भी, खिलेंगे भी' रखी गई है. प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं और पुरुषों को खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 'हर वर्ष शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले दो वर्षों में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका. इस वर्ष फिर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है. इसका शुभारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बनूटी में होगा, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा.'

इन खेलों का होगा आयोजन खेल महाकुंभ में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी (महिला एवं पुरुष), बैडमिंटन (महिला एवं पुरुष), रस्साकशी, लोक नृत्य, फैशन शो और मॉडलिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा म्यूजिकल चेयर जैसी मनोरंजक गतिविधियां भी करवाई जाएंगी. आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता में क्रिकेट की 211 टीमें, वॉलीबॉल की 50 टीमें, कबड्डी की महिला एवं पुरुष वर्ग में 60-60 टीमें और बैडमिंटन की महिला एवं पुरुष वर्ग में 60-60 टीमें भाग लेंगी. इसके अलावा लोक नृत्य की 100 और रस्साकशी की 260 टीमों के प्रतिभागियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है. फैशन शो और मॉडलिंग में अब तक 400 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है. इन स्थानों पर होंगी प्रतियोगिताएं