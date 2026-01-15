ETV Bharat / state

शिमला आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, बिना फिटनेस-परमिट के चल रही बस जब्त

बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे वाहनों को जब्त कर एचआरटीसी कार्यशाला में रखा गया.

SHIMLA RTO SEIZED BUS
शिमला आरटीओ की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 5:22 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुरधार और मंडी के सुंदरनगर बस हादसे RTO विभाग एक्शन मोड में है. यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों के कड़ाई से पालन के लिए शिमला आरटीओ की कड़ी कार्रवाई की है. क्षेत्र में बिना फिटनेस और परमिट के चल रही बसों को जब्त किया जा रहा है.

बिना फिटनेस और परमिट के चल रही बस जब्त

शिमला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) शिमला विश्व मोहन देव चौहान के कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इन्फोर्समेंट अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने बस संख्या HP-63A-1964 को कई गंभीर उल्लंघनों के आधार पर जब्त जब्त कर लिया गया है. जब्त किए गए वाहन को अगले आदेशों तक एचआरटीसी (HRTC) कार्यशाला में रखा गया है.

जांच के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताएं

  1. बस बिना मान्य फिटनेस प्रमाणपत्र और वैध परमिट के बिना चल रही थी.
  2. ड्राइवर अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC) नहीं कर पाया.
  3. वाहन का स्पेशल रोड टैक्स बकाया पाया गया.
  4. बस अपने परमिट में निर्धारित मार्ग से बाहर चल रही थी.

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई

यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207 के अंतर्गत की गई है, जिसे धारा 16(2) के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है. धारा 16(2) के अनुसार बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के किसी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर संचालन वर्जित है. धारा 207 के अंतर्गत अधिकारियों को ऐसे वाहनों को, जो अनिवार्य परमिट या फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना चल रहे हों, फौरन जब्त करने का अधिकार है. इसके अलावा, बकाया सड़क कर एवं परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिए भी संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है.

इस संबंध में आरटीओ शिमला विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि, "बस HP-63A-1964 का संचालन यात्री सुरक्षा के लिए एक बहु-स्तरीय खतरा था. न केवल वाहन फिटनेस और परमिट विहीन था, बल्कि चालक के पास लाइसेंस और आरसी भी नहीं थे. साथ ही, बकाया सड़क कर और परमिट मार्ग से बाहर चलना यह साबित करता है कि यह एक व्यवस्थित उल्लंघन था. ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जब्त वाहन को एचआरटीसी कार्यशाला में रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा."

इसके साथ ही आरटीओ शिमला विश्व मोहन देव चौहान ने कहा है कि, भविष्य में भी ऐसे नियमित अभियान चलते रहेंगे. जनता से भी अपील है कि यदि उन्हें कोई ऐसा वाहन दिखाई दे जो बिना उचित दस्तावेजों के चल रहा हो या असुरक्षित लगे, तो वे RTO कार्यालय को सूचित करें.

