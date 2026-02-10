RTO शिमला ने एक्सपायर्ड फिटनेस वाली बस जब्त की, 2021 से स्पेशल रोड टैक्स पेंडिंग
आरटीओ शिमला ने बिना वैध दस्तावेजों के एक्सपायर्ड फिटनेस वाली बस जब्त की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 6:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन हो रहे बस हादसे को देखते हुए परिवहन विभाग एक्शन मोड में है. आरटीओ विभाग अब बिना दस्तावेज वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसने लगा है. शहर में चल रही एक बस जिसके कागजात पूरे नहीं होने पर कार्रवाई की गई है. यात्री सुरक्षा और परिवहन नियमों के पालन के लिए आरटीओ शिमला ने विशेष अभियान के तहत बस संख्या HP-51-3201 को जब्त किया. वाहन को आगे की कार्रवाई तक एचआरटीसी कार्यशाला में रखा गया है.
शिमला RTO की बड़ी कार्रवाई
RTO शिमला विश्व मोहन देव ने कहा कि, "जो बस जब्त की गई है, 6 महीने पहले ही उसका फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो गया था. आरटीओ ने बीते महीने भी शिमला में एक बस पर कार्रवाई की थी जिसके कागजात पूरे नहीं थे. उसके बाद आरटीओ ने अभियान चला कर रखा और गाड़ियों की चेकिंग करते हुए एक बार फिर आरटीओ ने एक बस जब्त है, जिसके कागज पूरे नहीं थे, उस पर कार्रवाई की जा रही है. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
जांच में सामने आई कई अनियमितताएं
- वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र एक्सपायर्ड था और वैध परमिट नहीं था.
- चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र नहीं था.
- विशेष सड़क कर लंबित था और 2021 से बकाया था.
- अपने परमिट मार्ग से बाहर चल रही थी बस.
वाहन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी
आरटीओ विश्व मोहन देव चौहान ने कहा कि, "यह वाहन यात्री सुरक्षा के लिए खतरा था. लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी. जब्त वाहन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरटीओ शिमला की जनता से अपील की है कि यदि कोई ऐसा वाहन देखा जाए जो बिना दस्तावेज या असुरक्षित हो, तो इसकी सूचना तुरंत आरटीओ शिमला को दें."
6 महीने पहले फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म
परिवाहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आरटीओ ने जो गाड़ी पकड़ी है उसकी 6 महीने पहले ही फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो गया था. बस का SRT, स्पेशल रोड टैक्स 2021 से नहीं जमा हुआ था. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अब कोर्ट में ले जाने की तैयारी है. कोर्ट पर नियमानुसार उस पर जुर्माना लगाया जाएगा.
ये भी पढ़ें: प्राइवेट सेक्टर में गया बिजली बोर्ड तो सुविधा बढ़ेगी या आम जनता को लगेगा महंगाई का करंट? जानिए सबकुछ
ये भी पढ़ें: हिमाचल में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! HIMUDA यहां बनाएगा इतने फ्लैट्स, इन लोगों को मिलेगा फायदा