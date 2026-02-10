ETV Bharat / state

RTO शिमला ने एक्सपायर्ड फिटनेस वाली बस जब्त की, 2021 से स्पेशल रोड टैक्स पेंडिंग

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन हो रहे बस हादसे को देखते हुए परिवहन विभाग एक्शन मोड में है. आरटीओ विभाग अब बिना दस्तावेज वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसने लगा है. शहर में चल रही एक बस जिसके कागजात पूरे नहीं होने पर कार्रवाई की गई है. यात्री सुरक्षा और परिवहन नियमों के पालन के लिए आरटीओ शिमला ने विशेष अभियान के तहत बस संख्या HP-51-3201 को जब्त किया. वाहन को आगे की कार्रवाई तक एचआरटीसी कार्यशाला में रखा गया है.

शिमला RTO की बड़ी कार्रवाई

RTO शिमला विश्व मोहन देव ने कहा कि, "जो बस जब्त की गई है, 6 महीने पहले ही उसका फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो गया था. आरटीओ ने बीते महीने भी शिमला में एक बस पर कार्रवाई की थी जिसके कागजात पूरे नहीं थे. उसके बाद आरटीओ ने अभियान चला कर रखा और गाड़ियों की चेकिंग करते हुए एक बार फिर आरटीओ ने एक बस जब्त है, जिसके कागज पूरे नहीं थे, उस पर कार्रवाई की जा रही है. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."