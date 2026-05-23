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रोहड़ू के जंगलों में पहली बार मेगा बर्ड सर्वे, 10 KM की ट्रैकिंग में दिखीं 70 प्रजातियां, दुर्लभ पक्षियों ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की उत्सुकता

रोहड़ू के जंगलों में मेगा बर्ड सर्वे ( Ornithologist Ankush Thakur )

सर्व करने गई विशेषज्ञों की टीम (Ornithologist Ankush Thakur)

सर्वेक्षण अभियान बग्गी से गावस क्षेत्र तक आयोजित किया गया. प्रकृतिवादी एवं पक्षी विशेषज्ञ अंकुश ठाकुर के नेतृत्व में टीम ने जंगलों, पर्वतीय ढलानों और विभिन्न प्राकृतिक आवासों में पक्षियों की गतिविधियों का अध्ययन किया. इस अभियान में ब्लॉक अधिकारी चमन लाल, उप रेंजर प्रभा देवी, वन रक्षक सुरेश कुमार तथा वन मित्र राहुल, पंकज और सिमरन भी शामिल रहे. विशेषज्ञों ने पक्षियों की पहचान, उनकी संख्या, व्यवहार और आवास संबंधी जानकारियां दर्ज कर वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार किया.

10 किलोमीटर की ट्रैकिंग में जुटी विशेषज्ञों की टीम

शिमला: शिमला जिले के रोहड़ू वन प्रभाग में पहली बार बड़े स्तर पर शुरू किए गए मेगा बर्ड सर्वे ने पहले ही दिन उत्साहजनक परिणाम दिए हैं. घने जंगलों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 10 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग के दौरान विशेषज्ञों की टीम ने लगभग 70 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड तैयार किया. इनमें कई दुर्लभ और कम दिखाई देने वाले पक्षी भी शामिल हैं. वन विभाग का मानना है कि यह सर्वे रोहड़ू क्षेत्र की जैव विविधता को समझने और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

दुर्लभ पक्षियों की मौजूदगी बनी आकर्षण का केंद्र

सर्वे के दौरान कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां दर्ज की गईं, जिनमें ब्राउन बुलफिंच, ब्लैक एंड येलो ग्रोसबीक, फायर-ब्रेस्टेड फ्लावरपेकर और लेसर कुकू प्रमुख रहे. इन पक्षियों का दिखाई देना वैज्ञानिकों के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी प्रजातियां केवल उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां प्राकृतिक पर्यावरण और वन पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित एवं स्वस्थ हो. इससे यह संकेत मिलता है कि रोहड़ू के जंगल आज भी समृद्ध जैव विविधता को संजोए हुए हैं.

ब्लैक-थ्रोटेड बुश टिट (Ornithologist Ankush Thakur)

रूफस सिबिया (Ornithologist Ankush Thakur)

संरक्षण और ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

पक्षी विशेषज्ञ (ऑर्निथोलॉजिस्ट) अंकुश ठाकुर ने बताया कि रोहड़ू क्षेत्र पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है. उन्होंने कहा कि इस तरह के वैज्ञानिक सर्वेक्षण भविष्य में वन्यजीव संरक्षण योजनाओं को मजबूत बनाने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि पक्षी विविधता का सही आंकलन होने से जिम्मेदार ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं और प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.

ग्रे-हेडेड कठफोड़वा (Ornithologist Ankush Thakur)

पूरे वन प्रभाग का तैयार होगा वैज्ञानिक रिकॉर्ड

रोहड़ू वन प्रभाग के डीएफओ एन. रविशंकर ने बताया, "अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की संपूर्ण पक्षी विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेज तैयार करना है. इसके लिए आने वाले दिनों में सर्वे को अलग-अलग ऊंचाई वाले वन क्षेत्रों और विभिन्न पर्यावासों तक विस्तारित किया जाएगा. सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े भविष्य में वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय शोध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेंगे."

लाल-चोंच वाली नीली मैगपाई (Ornithologist Ankush Thakur)

जैव विविधता संरक्षण की दिशा में अहम कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि रोहड़ू में शुरू हुआ यह मेगा बर्ड सर्वे हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्रों की वास्तविक जैव विविधता को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. पहले ही दिन 70 पक्षी प्रजातियों का रिकॉर्ड होना इस क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है. आने वाले दिनों में सर्वे के विस्तार के साथ और भी दुर्लभ प्रजातियों की जानकारी सामने आने की उम्मीद है, जिससे रोहड़ू का नाम हिमाचल के प्रमुख बर्डिंग और प्रकृति पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है.

स्लेटी-सिर वाले तोते (Ornithologist Ankush Thakur)

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