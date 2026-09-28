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शिमला में भारी भूस्खलन, जांगलिख पुल के पास सुबह-सुबह दरका पहाड़, लोगों ने भागकर बचाई जान

रोहड़ू के जांगलिख पुल के पास दरका पहाड़ ( ETV BHARAT )

शिमला: शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के चिड़गांव में सोमवार सुबह भारी भूस्खलन से हड़कंप मच गया. जांगलिख पुल के पास अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह मलबे और चट्टानों से भर गई और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रुक गई/ इस दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई. घटना के तुरंत बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही.