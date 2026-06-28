सेब कारोबारी से 24 लाख की ठगी, पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
सेब कारोबारी से 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी. बिहार के व्यापारी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और ठगी का मामला दर्ज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 7:36 PM IST
शिमला: जिले के रोहड़ू में एक सेब कारोबारी से लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित सेब कारोबारी से 24 लाख रुपये मूल्य के सेब खरीदे थे, लेकिन इसकी राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया. आरोप है कि बकाया भुगतान मांगने पर सेब बागवान को जान से मारने की धमकी भी दी गई. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर बिहार के एक व्यापारी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रोहड़ू निवासी शिकायतकर्ता रघुनाथ ने पुलिस को बताया कि उनकी रोहड़ू फल मंडी में सेब कमीशन एजेंसी है. वर्ष 2022 से 2025 के बीच उनकी एजेंसी से बिहार के मोतिहारी निवासी शशांक शेखर गौतम ने सेब खरीदे थे. खरीदे गए इन सेबों की एवज में 24 लाख रुपये की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया. कई बार पैसे मांगने के बावजूद रकम वापस नहीं लौटाई गई और आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.
शिकायत पर मामला दर्ज
मामले की जानकारी देते हुए एसपी गौरव सिंह ने बताया कि "शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 351(2) के तहत मामला पंजीकृत किया गया है. मामले की जांच रोहड़ू थाना में तैनात उपनिरीक्षक ओम प्रकाश कर रहे हैं. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
सेब सीजन में धोखाधड़ी बनी बड़ी चिंता
गौरतलब है कि इससे पहले भी शिमला जिले के सेब उत्पादक इलाकों रोहड़ू, ठियोग, कोटखाई और नारकंडा में बाहरी राज्यों के व्यापारियों द्वारा हिमाचली सेब एजेंटों से माल लेकर भुगतान न करने के कई मामले सामने आ चुके हैं. सेब सीजन के दौरान होने वाले ऐसे आर्थिक धोखाधड़ी के मामले स्थानीय व्यापारियों के लिए हर साल बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के सेब बागवानों के लिए सलाह, समर प्रुनिंग से बढ़ेगी फलों की गुणवत्ता और उत्पादन