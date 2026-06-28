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नौंवी में पढ़ने वाली बच्ची को अकेला देख मिस्त्री की खराब हुई नीयत, अब पुलिस ने किया गिरफ्तार

घर में अकेली 15 साल की मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास. पुलिस ने आरोपी मिस्त्री को किया गिरफ्तार.

मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़
मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ (PIC CREDIT: IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 3:52 PM IST

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शिमला: जिले के रोहड़ू में एक नाबालिग मंदबुद्धि लड़की को घर मे अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है. घर की मरम्मत के लिए बुलाये गए एक मिस्त्री पर इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने का आरोप लगा है. पीड़ित किशोरी के परिजनों ने मिस्त्री को घर में किसी काम की मरम्मत के लिए बुलाया था. दिन के समय पीड़िता जब अकेली थी, तो आरोपी ने ये घिनौना कृत्य किया.

पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पोक्सो कानून समेत अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. ये चौंकाने वाला मामला शिमला जिला के रोहडू थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां थाने में इस सम्बंध में शिकायत दी है. शिकायत में महिला ने बताया कि उन्होंने अपने घर की मरम्मत का काम करवाने के लिए बिहार के एक मिस्त्री को बुलाया था. 27 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे जब महिला और उनके परिवार के सदस्य किसी कार्य से घर से बाहर थे, उस समय रोहित ने घर में अकेली पाई गई उनकी 15 साल की मानसिक रूप से बीमार बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की. शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि आरोपी ने परिवार के बाहर होने का फायदा उठाया और नौंवी में पढ़ने वाली उनकी नाबालिग बेटी के साथ गलत इरादे से व्यवहार किया. पुलिस इस शिकायत के बाद हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस में मामला दर्ज

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि ये मामला 'भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत दर्ज किया गया है. अभियुक्त को गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. कोर्ट में पेश कर अभियुक्त का रिमांड हासिल किया जाएगा.'

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