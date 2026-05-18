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खाई में कार गिरने से बाप-बेटी की मौत, बेटा और ड्राइवर गंभीर घायल

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला शिमला जिले का है. शिमला जिले के ननखड़ी क्षेत्र में शनिवार रात को एक परिवार अपने गांव की ओर लौट रहा था, जब उनकी कार खाई में गिर गई और इस हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा और कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई.

200 मीटर खाई में गिरी कार

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि ये हादसा ननखड़ी-पुनन सड़क पर जंगल के क्षेत्र में उस समय हुआ, जब एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. घटना की सूचना मिलते ही थाना ननखड़ी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य किया. पुलिस को खाई में सफेद रंग की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली. वहीं, इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.