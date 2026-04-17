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NH-705 पर कार और ट्रक में जोरदार टक्कर, गाड़ी के उड़े परखच्चे, सेफ्टी बैलून ने बचाई जान

नेशनल हाईवे-705 पर आज सुबह कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई. जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है.

Car and Truck Collide on NH 705
कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 12:03 PM IST

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ठियोग: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर जारी है, जरा सी लापरवाही और बात जान पर बन आती है. ताजा मामला शिमला जिले के तहत ठियोग हाटकोटी सड़क नेशनल हाईवे-705 का है, जहां एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एनएच-705 पर आज सुबह के समय एक कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है.

हादसे में कार के उड़े परखच्चे

डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि सुबह के समय एक कार (HP 09A 6045) और विपरीत दिशा से आते हुए एक ट्रक (HP 89A 1154) में आपस में एक जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयंकर थी की कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी की दिशा ही बदल गई. हादसे के समय कार में दो लोग सवार थे. जैसे ही कार ट्रक से टकराई कार के अंदर सेफ्टी बैलून खुल गए, जिससे कार सवार दोनों को बस मामूली चोटें ही आई और कोई बड़ा हादसा होने से टल गया. ट्रक में सवार दोनों लोग (ड्राइवर और कंडक्टर) भी सुरक्षित हैं.

Car and Truck Collide on NH 705
दुर्घटना के बाद कार के उड़े परखच्चे (ETV Bharat)

"हाईवे पर एक कार और ट्रक में टक्कर हुई है. जिसमें दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है." - सिद्धार्थ शर्मा, डीएसपी ठियोग

सड़क दुर्घटना के बाद लगा लंबा जाम

वहीं, सुबह-सुबह एनएच पर हुए इस हादसे के चलते लंबा जाम लग गया. सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. खासकर नौकरी पेशा और स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों को ज्यादा परेशानी हुई. हालांकि बाद में लोगों ने दोनों गाड़ियों के ड्राइवर से बात करके यातायात को बहाल करवाया और पुलिस को भी घटना की सूचना दी.

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