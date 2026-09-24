शिमला में आंगनवाड़ी से दादी संग घर आ रही थी नन्हीं पोती, वाहन की टक्कर से मुरझा गया घर के आंगन का फूल
आंगनवाड़ी से घर आती दादी और पोती को एक तेज रफ्तार पिकअप ने मारी टक्कर, मासूम की मौत और दादी घायल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 1:59 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 3:16 PM IST
शिमला: जिला शिमला के ठियोग में बीते रोज एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. ठियोग क्षेत्र में बुधवार दोपहर हुए सड़क हादसे में तीन साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में उसकी दादी घायल हो गई. हादसा चाटोग-सिंखुरी सड़क पर उस समय हुआ, जब दोनों पैदल घर लौट रही थीं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
घायल हालत में IGMC शिमला रेफर
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मीरा उर्फ शकुंतला अपनी तीन साल की पोती दिव्यांशी को आंगनवाड़ी से घर लेकर जा रही थी. दोनों सड़क पर पैदल चल रही थी. इसी दौरान पीछे से एक सफेद पिकअप तेज गति से आई और दोनों दादी-पोती को टक्कर मार दी. हादसे में दादी-पोती दोनों घायल हो गई. जिसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा चियोग अस्पताल पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को एंबुलेंस से आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया.
IGMC ले जाते हुए बच्ची ने तोड़ा दम
एसपी शिमला ने बताया कि इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, आईजीएमसी ले जाते समय दिव्यांशी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला की मोर्चरी में रखा गया है. पुलिस ने हादसे में शामिल पिकअप को कब्जे में लेकर उसके ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये हादसा हुआ है.
"पिकअप द्वारा दादी-पोती को टक्कर मारने के मामले में थाना ठियोग पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(A) और 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस हादसे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला