ETV Bharat / state

शिमला में आंगनवाड़ी से दादी संग घर आ रही थी नन्हीं पोती, वाहन की टक्कर से मुरझा गया घर के आंगन का फूल

सड़क हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत ( IANS )