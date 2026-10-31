शिमला में बनेगा ग्लास ब्रिज, कवर फुटपाथ बनने से बारिश-बर्फबारी में नहीं होगी परेशानी
रिज मैदान पर 100 मीटर लंबा ग्लास स्काई वॉक बनाने की तैयारी है. इसके साथ नगर निगम हाइड्रोलिक पार्किंग पर भी काम कर रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 3:07 PM IST
शिमला: देश पेलिंग (सिक्किम), राजगीर, विशाखापत्तनम, चित्रकूट और कन्याकुमारी जैसे पर्यटन स्थलों की तर्ज पर अब ब्रिटिशकालीन पर्यटन नगरी शिमला में भी ग्लास स्काई वॉक बनाने की तैयारी है. ऐतिहासिक रिज मैदान पर करीब 100 मीटर लंबा कांच का स्काई वॉक ब्रिज बनाने की योजना है. इसके बनने से पर्यटक कांच के पारदर्शी रास्ते पर चलते हुए ऊंचाई से ऐतिहासिक रिज मैदान और आसपास फैले शिमला शहर का विहंगम नजारा देख सकेंगे.
इस आकर्षण के लिए टिकट व्यवस्था भी प्रस्तावित है. इससे जहां पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा, वहीं नगर निगम की आय बढ़ाने का रास्ता भी खुलेगा. रिज मैदान पर नए परिसर से पद्मदेव परिसर तक इस स्काई वॉक को बनाने का प्रस्ताव है. पर्यटन की दृष्टि से इसे शहर के लिए एक बड़ी परियोजना माना जा रहा है. शिमला में पहले से एस्केलेटर, लिफ्ट और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ऐसे में ग्लास स्काई वॉक शहर के पर्यटन आकर्षण को नया आयाम दे सकता है. खास बात ये है कि ऐतिहासिक रिज मैदान को जोड़ने के लिए 58 मीटर लंबी फ्यूनिकुलर ट्रॉली परियोजना भी अंतिम चरण में है. इसके शुरू होने से लोग चंद मिनट में लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज मैदान पहुंच सकेंगे. यानी आने वाले समय में रिज मैदान पर पहुंचना भी आसान होगा और यहां पर्यटकों के लिए नया आकर्षण भी तैयार होगा.
केंद्रीय टीम कर चुकी है निरीक्षण
इन चारों परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय टीम शिमला का दौरा कर प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर चुकी है. टीम की रिपोर्ट के आधार पर अब वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. नगर निगम को उम्मीद है कि जल्द ही परियोजनाओं के लिए बजट मिल जाएगा और इनके निर्माण का रास्ता साफ होगा.
दरअसल, राजधानी शिमला की तस्वीर बदलने के लिए नगर निगम ने चार महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं. इनमें ग्लास स्काई वॉक के अलावा शहर के अलग-अलग हिस्सों में हाइड्रोलिक पार्किंग, मालरोड की दुकानों को एक जैसा स्वरूप देना और फुटपाथों को कवर्ड करना शामिल है. इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के तहत वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है.
जल्द बजट जारी होने की उम्मीद: महापौर
नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि केंद्रीय टीम ने शहर में प्रस्तावित चारों परियोजनाओं के लिए चिह्नित स्थलों का निरीक्षण कर लिया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इन परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई थी. इसके बाद केंद्रीय टीम ने शिमला पहुंचकर मौके पर निरीक्षण किया. टीम ने फोन पर उनसे भी बातचीत की है और कुछ परियोजनाओं के लिए जल्द बजट जारी करने का भरोसा दिया है. जल्द दोबारा दिल्ली जाकर अधिकारियों के साथ इन योजनाओं पर चर्चा करेंगे, ताकि परियोजनाओं को जल्द धरातल पर उतारा जा सके.
चार परियोजनाओं से बदलेगी शिमला की तस्वीर
• ऐतिहासिक रिज मैदान पर 100 मीटर लंबा ग्लास स्काई वॉक बनेगा.
• शहर के विभिन्न हिस्सों में 34 हाइड्रोलिक पार्किंग विकसित होंगी.
• मालरोड की दुकानों के बाहरी डिजाइन और स्वरूप में एकरूपता लाई जाएगी.
• सर्कुलर रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे फुटपाथों को कवर्ड किया जाएगा.
34 हाइड्रोलिक पार्किंग में खड़ी होंगी 1,200 गाड़ियां
शिमला में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए 34 हाइड्रोलिक पार्किंग विकसित करने की योजना है. इनके माध्यम से करीब 1,200 वाहनों को पार्क करने की सुविधा मिलेगी. इस परियोजना पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसके लिए केंद्रीय टीम ने भराड़ी, रुल्दूभट्ठा, कैथू, लोअर बाजार और संजौली सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया है. हाइड्रोलिक तकनीक की मदद से सीमित जगह में वाहनों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जा सकेगा. इससे कम भूमि में अधिक गाड़ियों की पार्किंग संभव होगी. हालांकि, इस तकनीक से पार्किंग विकसित करना सामान्य पार्किंग के मुकाबले महंगा है, लेकिन शहर में जमीन की कमी को देखते हुए इसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है.
नगर निगम पहली बार शहर में इस तरह की पार्किंग विकसित करवाने की तैयारी में है. अभी शहरी विकास विभाग की ओर से शिमला में पहली हाइड्रोलिक पार्किंग तैयार की गई है. इसमें लिफ्टनुमा रैंप के माध्यम से गाड़ियों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाया जाता है. इस व्यवस्था की खासियत यह है कि बहुमंजिला पार्किंग में प्रत्येक मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग सड़क बनाने की जरूरत नहीं पड़ती.
मालरोड की दुकानों का होगा एक जैसा डिजाइन
शिमला की पहचान मालरोड को भी नए सिरे से संवारने की योजना है. इसके तहत यहां स्थित दुकानों के बाहरी स्वरूप को एकरूप बनाया जाएगा. दुकानों के डिजाइन, रंग और लुक में समानता लाकर पूरे क्षेत्र को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी है. इससे मालरोड की ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखते हुए इसकी सुंदरता बढ़ाने का प्रयास होगा. केंद्रीय टीम को इस परियोजना के लिए भी प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करवाया गया है.
कवर्ड होंगे फुटपाथ, बारिश और बर्फबारी में भी पैदल चलना होगा आसान
शहर में पैदल चलने वालों को राहत देने के लिए फुटपाथों को पारदर्शी छतों से ढकने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. आईजीएमसी-संजौली फुटपाथ और छोटा शिमला वॉकवे की तर्ज पर सर्कुलर रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बने फुटपाथों को भी कवर्ड किया जाएगा. इसका उद्देश्य बारिश और बर्फबारी के दौरान लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक पैदल रास्ता उपलब्ध करवाना है. इसके साथ ही उपनगरों के फुटपाथों को शहर के कोर एरिया से जोड़ने पर भी जोर रहेगा.
क्या है केंद्र का अर्बन चैलेंज फंड?
केंद्र सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड का प्रावधान किया है. इसके तहत शहरों में विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य है.
• कुल फंड : एक लाख करोड़ रुपये।
• केंद्र की हिस्सेदारी : परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत.
• बाजार से जुटाई जाने वाली राशि : कम से कम 50 प्रतिशत.
• शेष राशि : राज्य सरकार, नगर निकाय या अन्य स्रोतों से.
• अवधि: वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक.
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