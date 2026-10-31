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शिमला में बनेगा ग्लास ब्रिज, कवर फुटपाथ बनने से बारिश-बर्फबारी में नहीं होगी परेशानी

शिमला में रिज मैदान पर बनेगा ग्लास स्काई वॉक ( ETV Bharat )

शिमला: देश पेलिंग (सिक्किम), राजगीर, विशाखापत्तनम, चित्रकूट और कन्याकुमारी जैसे पर्यटन स्थलों की तर्ज पर अब ब्रिटिशकालीन पर्यटन नगरी शिमला में भी ग्लास स्काई वॉक बनाने की तैयारी है. ऐतिहासिक रिज मैदान पर करीब 100 मीटर लंबा कांच का स्काई वॉक ब्रिज बनाने की योजना है. इसके बनने से पर्यटक कांच के पारदर्शी रास्ते पर चलते हुए ऊंचाई से ऐतिहासिक रिज मैदान और आसपास फैले शिमला शहर का विहंगम नजारा देख सकेंगे.

इस आकर्षण के लिए टिकट व्यवस्था भी प्रस्तावित है. इससे जहां पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा, वहीं नगर निगम की आय बढ़ाने का रास्ता भी खुलेगा. रिज मैदान पर नए परिसर से पद्मदेव परिसर तक इस स्काई वॉक को बनाने का प्रस्ताव है. पर्यटन की दृष्टि से इसे शहर के लिए एक बड़ी परियोजना माना जा रहा है. शिमला में पहले से एस्केलेटर, लिफ्ट और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ऐसे में ग्लास स्काई वॉक शहर के पर्यटन आकर्षण को नया आयाम दे सकता है. खास बात ये है कि ऐतिहासिक रिज मैदान को जोड़ने के लिए 58 मीटर लंबी फ्यूनिकुलर ट्रॉली परियोजना भी अंतिम चरण में है. इसके शुरू होने से लोग चंद मिनट में लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज मैदान पहुंच सकेंगे. यानी आने वाले समय में रिज मैदान पर पहुंचना भी आसान होगा और यहां पर्यटकों के लिए नया आकर्षण भी तैयार होगा.