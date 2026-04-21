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शिमला में राष्ट्रपति निवास घूमने आ रहे हैं तो हो जाइए सावधान, 2 मई तक इसलिए बंद रहेगा 'द रिट्रीट'

राष्ट्रपति निवास 'द रिट्रीट' ( @Rashtrapatiniwas )