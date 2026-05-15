टेलीफोन कंपनी ने लगाए पोल, तार बिछाने से पहले ही ले उड़े चोर, ऐसे हुआ चोरी का खुलासा
पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को पकड़ा है. दोनों ने पोल चोरी करने की बात कबूल कर ली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 4:42 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में चोरी का एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने सड़क किनारे नेटवर्क लाइन बिछाने के लिए लोहे के एच-पोल लगाए थे, लेकिन तार लगने से पहले ही चोर करीब 70 पोल उठाकर ले गए. कंपनी को तब चोरी का पता चला जब टीम तार बिछाने के काम के लिए मौके पर पहुंची.
टेलीकॉम कंपनी ने दर्ज करवाई शिकायत
जानकारी के अनुसार, Aerial Telecom Solution Private Limited के स्टेट मैनेजर बाबू सिंह देशवाल ने थाना रामपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया था कि चौका नाला तकलेच से रोहड़ू मार्ग पर लगाए गए करीब 70 लोहे के एच-पोल अज्ञात लोग चोरी कर ले गए. इन पोलों पर अभी तक तार भी नहीं लगाई गई थी. शिकायत के आधार पर रामपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
CCTV फुटेज से मिला बड़ा सुराग
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच में 5 और 6 मई की रात एक बोलेरो कैम्पर वाहन संदिग्ध रूप से घटनास्थल के आसपास कई बार आता-जाता दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन की पहचान की. जांच में वाहन मालिक की पहचान विक्की निवासी लूहरी, जिला कुल्लू के रूप में हुई.
दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी विक्की को 13 मई को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान दूसरे आरोपी सुरेश कुमार निवासी करसोग, जिला मंडी का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पोल चोरी करने की बात कबूल कर ली है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस वारदात में और लोग भी शामिल थे या नहीं. डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि कि CCTV फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से इस बड़ी चोरी का खुलासा संभव हो पाया.
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