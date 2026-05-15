ETV Bharat / state

टेलीफोन कंपनी ने लगाए पोल, तार बिछाने से पहले ही ले उड़े चोर, ऐसे हुआ चोरी का खुलासा

तार बिछने से पहले ही चोरी हो गए 70 पोल ( RAMPUR POLICE )

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में चोरी का एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने सड़क किनारे नेटवर्क लाइन बिछाने के लिए लोहे के एच-पोल लगाए थे, लेकिन तार लगने से पहले ही चोर करीब 70 पोल उठाकर ले गए. कंपनी को तब चोरी का पता चला जब टीम तार बिछाने के काम के लिए मौके पर पहुंची.

टेलीकॉम कंपनी ने दर्ज करवाई शिकायत

जानकारी के अनुसार, Aerial Telecom Solution Private Limited के स्टेट मैनेजर बाबू सिंह देशवाल ने थाना रामपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया था कि चौका नाला तकलेच से रोहड़ू मार्ग पर लगाए गए करीब 70 लोहे के एच-पोल अज्ञात लोग चोरी कर ले गए. इन पोलों पर अभी तक तार भी नहीं लगाई गई थी. शिकायत के आधार पर रामपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

CCTV फुटेज से मिला बड़ा सुराग

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच में 5 और 6 मई की रात एक बोलेरो कैम्पर वाहन संदिग्ध रूप से घटनास्थल के आसपास कई बार आता-जाता दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन की पहचान की. जांच में वाहन मालिक की पहचान विक्की निवासी लूहरी, जिला कुल्लू के रूप में हुई.