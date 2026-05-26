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गड़बड़ी के बाद मतदान रद्द, शिमला की इस पंचायत का परिणाम अटका, आज नहीं आएगा रिजल्ट

रामपुर: शिमला जिले के विकास खंड रामपुर की नरेण पंचायत के ब्रांदली वार्ड में मंगलवार को पंचायत चुनाव के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मतदान केंद्र के भीतर अलग-अलग मोहरें (स्टेंप) पाए जाने का मामला सामने आया. ग्रामीणों ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए मतदान केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मामला बढ़ता देख प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से मतदान प्रक्रिया रोक दी और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी. अब इस वार्ड में 28 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा.

ग्रामीणों का आरोप है कि मतदान केंद्र में निर्धारित वोटिंग स्टेंप के अलावा अन्य मोहरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था. स्थानीय निवासी देवेंद्र पोंड ने बताया कि मतदान केंद्र के भीतर दो से तीन अलग-अलग स्टेंप रखी गई थीं, जिनका उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई. जैसे ही इस बात की भनक ग्रामीणों को लगी, मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगे. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा था. कई लोगों का कहना था कि मतदान केंद्र के अंदर मौजूद व्यवस्था को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिससे मतदान की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती थी.

ग्रामीणों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमा गया है. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. भाजपा रामपुर मंडलाध्यक्ष नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि यह मामला किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. ट

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

स्थिति तनावपूर्ण होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया. एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने लोगों को आश्वस्त किया कि मामले की पूरी जांच करवाई जाएगी और उनकी शिकायत को चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाएगा. प्रशासन ने ग्रामीणों से लिखित शिकायत और सुझाव भी मांगे हैं, ताकि पुनर्मतदान की प्रक्रिया को लेकर उनकी राय चुनाव आयोग तक भेजी जा सके. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है.