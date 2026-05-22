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कुमारसैन में घर में लगी भीषण आग, सिलेंडर में हुआ जबरदस्त धमाका, दहल उठा पूरा क्षेत्र

कुमारसैन में घर में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुमारसैन में एक घर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया. सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची. इस दौरान घर में रखा सिलेंडर तेज धमाके साथ फटा. जिससे लोगों में दहशत फैल गई. सिलेंडर फटने की आवाज इतनी तेज थी की पूरा इलाका थर्रा उठा. जानकारी के अनुसार, शिमला जिले के कुमारसैन में शुक्रवार को बारिश के बीच आगजनी की बड़ी घटना सामने आई. कुमारसैन के बडागांव बाजार में जियालाल के घर मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते मकान की ऊपरी मंजिल पूरी तरह आग की चपेट में आ गई.