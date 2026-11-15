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फुटमैट के नीचे छिपा रखा था चिट्टा, उठाते ही खुला राज, शिमला में हेरोइन के साथ चालक गिरफ्तार

चिट्टे के साथ गिरफ्तार पिकअप चालक ( @RAMPUR-POLICE )

शिमला: नशे की खेप छिपाने के लिए तस्कर नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं. शिमला जिले के रामपुर में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 19.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. आरोपी ने नशे की पुड़िया को चालक सीट के पास बिछे फुटमैट के नीचे छिपा रखा था. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान इसे बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, 14 नवंबर को रामपुर डिटेक्शन टीम वजीर बावड़ी-ब्रौ संपर्क सड़क पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान लोअर डकोलड़ के पास पुलिस को एक पिकअप गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी मिली. संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान जब पुलिस ने चालक की सीट के पास बिछे फुटमैट को हटाया, तो उसके नीचे एक पारदर्शी एयरटाइट प्लास्टिक की पुड़िया मिली. जांच करने पर उसमें 19.5 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ.