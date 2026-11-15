फुटमैट के नीचे छिपा रखा था चिट्टा, उठाते ही खुला राज, शिमला में हेरोइन के साथ चालक गिरफ्तार
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 4:32 PM IST
शिमला: नशे की खेप छिपाने के लिए तस्कर नए-नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं. शिमला जिले के रामपुर में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 19.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. आरोपी ने नशे की पुड़िया को चालक सीट के पास बिछे फुटमैट के नीचे छिपा रखा था. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान इसे बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, 14 नवंबर को रामपुर डिटेक्शन टीम वजीर बावड़ी-ब्रौ संपर्क सड़क पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान लोअर डकोलड़ के पास पुलिस को एक पिकअप गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी मिली. संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान जब पुलिस ने चालक की सीट के पास बिछे फुटमैट को हटाया, तो उसके नीचे एक पारदर्शी एयरटाइट प्लास्टिक की पुड़िया मिली. जांच करने पर उसमें 19.5 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ.
रामपुर निवासी चालक गिरफ्तार
आरोपी की पहचान खुशवंत निवासी रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है. उसके खिलाफ पुलिस थाना रामपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा.
मामले की जांच कर रही पुलिस
रामपुर के एसएचओ रमेश नेगी ने बताया कि पिकअप चालक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह चिट्टा कहां से लाया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी. इसके साथ ही पुलिस नशे की खेप से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी भी जुटा रही है. पुलिस के अनुसार, मामले की आगामी जांच जारी है और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें: HRTC बस में महिला और युवक 50.88 ग्राम चिट्टा बरामद, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
ये भी पढ़ें: सिगरेट की डिब्बी में छिपाकर ले जा रहे थे चिट्टा, शिमला पुलिस ने बस में सवार दो युवकों को किया गिरफ्तार