शिमला में सरकारी स्कूल के खेल मैदान को बना दिया पार्किंग प्लेस, खेलकूद से वंचित बच्चे, हाईकोर्ट ने लिया ये एक्शन
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इसे गंभीर घटनाक्रम बताया. हाईकोर्ट ने इसे नियमों के अनुसार गलत बताया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:06 PM IST
शिमला: पहाड़ी शहर शिमला में वैसे भी सरकारी स्कूलों में खेल मैदानों की कमी है, ऊपर से यदि किसी स्कूल के मैदान को लोग पार्किंग प्लेस बना दें तो बच्चों को खेलकूद के लिए कहां जगह मिलेगी. शिमला के एक सरकारी स्कूल के खेल मैदान को स्थानीय लोगों ने पार्किंग प्लेस बना दिया. नगर निगम शिमला की पेड पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने के स्थान पर लोगों ने खेल मैदान को पार्किंग अड्डा बना दिया. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने शिमला के एसपी और स्कूल के प्रिंसिपल को पक्षकार बनाया है. हाईकोर्ट ने खेल मैदान को पार्किंग स्थल बना देने पर कड़ा संज्ञान लिया.
ये मामला शिमला के उपनगर रामनगर का है. यहां राजकीय प्राइमरी स्कूल फागली के खेल मैदान में लोगों ने वाहनों को पार्क करने का अड्डा बना दिया. स्थानीय निवासी और अधिवक्ता आकाश ठाकुर ने खेल के मैदान की इस हालत को लेकर हाईकोर्ट को एक शिकायती पत्र लिखा. उस पत्र के साथ मैदान में पार्क की गई गाड़ियों की तस्वीरों को अटैच किया गया था. हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका का रूप दिया और शिमला के एसपी सहित स्कूल के प्रधानाचार्य को पक्षकार बनाया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त लोगों को पक्षकार बनाया है.
हाईकोर्ट के समक्ष मामले को लाने वाले अधिवक्ता आकाश ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि खेल मैदान में गाड़ियां पार्क होने के कारण बच्चों को खेलकूद की जगह नहीं मिल रही है. स्थानीय और स्कूली बच्चे मैदान में पर्याप्त स्थान न होने के कारण खेलने और आउटडोर एक्टिविटिज से वंचित हो रहे हैं. ऐसे में उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. यही नहीं, पार्किंग का अड्डा बनाए जाने से स्कूल में शैक्षणिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है.
शिकायत में विशेष रूप से ये उल्लेख किया गया है कि लोग नगर निगम शिमला की पेड पार्किंग में वाहन खड़े करने क बजाय स्कूल मैदान का दुरुपयोग कर रहे हैं. वाहन मालिक महज कुछ पैसे बचाने के लिए नगर निगम की पार्किंग में न जाकर स्कूल मैदान को वाहन खड़ा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं. ये नियमों के अनुसार भी गलत है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इसे गंभीर घटनाक्रम बताया और स्कूल प्रिंसिपल सहित एसपी शिमला को पक्षकार बनाते हुए मामले की अगली सुनवाई पहली दिसंबर को तय की है.
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