ETV Bharat / state

शिमला में सरकारी स्कूल के खेल मैदान को बना दिया पार्किंग प्लेस, खेलकूद से वंचित बच्चे, हाईकोर्ट ने लिया ये एक्शन

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: पहाड़ी शहर शिमला में वैसे भी सरकारी स्कूलों में खेल मैदानों की कमी है, ऊपर से यदि किसी स्कूल के मैदान को लोग पार्किंग प्लेस बना दें तो बच्चों को खेलकूद के लिए कहां जगह मिलेगी. शिमला के एक सरकारी स्कूल के खेल मैदान को स्थानीय लोगों ने पार्किंग प्लेस बना दिया. नगर निगम शिमला की पेड पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने के स्थान पर लोगों ने खेल मैदान को पार्किंग अड्डा बना दिया. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने शिमला के एसपी और स्कूल के प्रिंसिपल को पक्षकार बनाया है. हाईकोर्ट ने खेल मैदान को पार्किंग स्थल बना देने पर कड़ा संज्ञान लिया.

ये मामला शिमला के उपनगर रामनगर का है. यहां राजकीय प्राइमरी स्कूल फागली के खेल मैदान में लोगों ने वाहनों को पार्क करने का अड्डा बना दिया. स्थानीय निवासी और अधिवक्ता आकाश ठाकुर ने खेल के मैदान की इस हालत को लेकर हाईकोर्ट को एक शिकायती पत्र लिखा. उस पत्र के साथ मैदान में पार्क की गई गाड़ियों की तस्वीरों को अटैच किया गया था. हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका का रूप दिया और शिमला के एसपी सहित स्कूल के प्रधानाचार्य को पक्षकार बनाया. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने मामले की सुनवाई करते हुए उपरोक्त लोगों को पक्षकार बनाया है.